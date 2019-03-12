Ханна Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Швеции

В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершилась женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами.

Золотую медаль выиграла Ханна Эберг из сборной Швеции, не допустившая ни одного промаха. Второе место у столь же точной итальянки Лизы Витоцци (+23,6), а бронза у француженки Жюстин Бреза (+32,5), допустившей один промах.

Десятка сильнейших биатлонисток в индивидуальной гонке на ЧМ-2019

Сборная России показала далеко не лучшие результаты. Лучшая из нашей команды Лариса Куклина 16-й результат (1+0+0+0) и 2:53,7 отставания от чемпионки.

Екатерина Юрлова-Перхт стала 17-й (1+1+0+1) и 3:01,3 за шведкой, Светлана Миронова 33-я (1+1+1+2) и 4:16,0 от Эберг, а Ульяна Кайшева 60-я (1+0+3+2) с отставанием +6:43,0.

- Сегодня я довольна ходом своих лыж. С самого начала удалось взять высокий темп и додержать его до финиша. Однако я немножко расстроена промахами — все были близкими, габаритными. На «лежке» резко поменялся ветер, а я не отреагировала вовремя и промахнулась. На «стойке» оба промаха — мои ошибки. Перед последним выстрелом взяла паузу, потеряла мишень, начала готовиться заново, но тут подул ветер, и я не попала, - сказала Екатерина Юрлова-Перхт после гонки.

Ульяна Кайшева еще пока не разобралась в причинах плохой стрельбы.

- Со стрельбой сегодня творилось что-то ужасное. Делала поправки, учла, что было на пристрелке, но, похоже, не нужно было этого делать. Пока я точно не выяснила, в чем причина. На гонке ветер дул то слева, то справа. К сожалению, подстроиться не удалось, - приводит слова спортсменки медиаслужба СБР.

"КП" провела онлайн-трансляцию индивидуальной женской гонки.

13 марта на чемпионате мира по биатлону пройдет индивидуальная мужская гонка. Старт в 18:10 по московскому времени.