2019-03-13T23:07:19+03:00
Происшествия

Петербуржец, из-за которого посадили самолет в Сочи, ответит перед судом

Андрей Тищенко, ударивший стюардессу, может получить до пяти лет тюрьмы [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На допросе Андрей признавался, что не помнит, как буянил на борту самолета.На допросе Андрей признавался, что не помнит, как буянил на борту самолета.
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Расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, из-за пьяного дебоша которого самолет сел в Сочи, почти закончено. Андрея Тищенко обвиняют в хулиганстве.

Напомним, все произошло 29 января на борту Boeing 737-800, летевшего по маршруту Петербург –Анталья. Через некоторое время после взлета в салоне начал хулиганить пьяный пассажир. Когда мужчина начал размахивать кулаками, командир воздушного корабля принял решение высадить буйного пассажира в аэропорту Сочи.

- По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил общественный порядок, - объясняют «КП» - Кубань» в пресс-службе ЮСУТ СК РФ. - Он выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников, не подчинялся требованиям экипажа, пытался ударить членов экипажа и причинил телесные повреждения одной из пассажирок.

В результате его выходки, самолет отклонился от заданного маршрута. Авиакомпания понесла непредвиденные расходы.

Сейчас Андрей находится под арестом.

- В целях обеспечения возмещения, причиненного материального ущерба и других имущественных взысканий, был наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетном счете обвиняемого, - добавляют следователи.

О том, какую сумму придется выплатить дебоширу, пока не сообщается. Однако известно, что уже скоро дело передадут в суд и петербуржец ответит за свое поведение. Ему грозит штраф до пятисот тысяч рублей, либо обязательные работы сроком до 480 часов, либо тюремное заключение сроком до пяти лет.

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Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам и членам экипажа Boeing 737-800, рейса FV5863 авиакомпании «Россия», летевшего по маршруту Петербург – Анталья. Через некоторое время после взлета из Пулково, в салоне начал хулиганить пьяный пассажир, в итоге напавший с кулаками на стюардессу (читайте далее)

Допрос буйного авиапассажира Видео: СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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