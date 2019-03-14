На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строительство железнодорожной части моста через Керченский пролив идет по графику. Специалисты отчитались, что уже уложено 19 из 38 километров рельсов на двухпутной дороге по Крымскому мосту. К середине марта бригады дошли до середины пролива на острове Тузла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/697072" frameborder="0"></iframe> Строительство Крымского моста в марте 2019 года.

Пути на главной стройке страны укладывают 25-метровыми звеньями из рельсов и шпал, которые собирают на Таманской стороне.

Фото: инфоцентр "Крымский мост"

- Из звеньев формируются участки пути длиной по 440 метров, между которыми ставятся уравнительные стыки для компенсации температурных напряжений. Всего на Крымском мосту согласно проекту будет 84 комплекта уравнительных стыков. Они позволят стальным рельсам свободно «дышать» в случае повышения или понижения температуры воздуха, - рассказал представитель подрядчика Евгений Чибышев.

Рельсы и шпалы укладывают звеньями Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Новая железная дорога рассчитана на температуры от минус 27 до плюс 57 градусов, а в сутки по ней смогут проезжать до 47 пар поездов. Всего двух путях будет уложено около 5 тысяч тонн рельсов и 76 тысяч железобетонных шпал.

Работы идут на всех участках стройки Фото: инфоцентр "Крымский мост"

В инфоцентре «Крымский мост» сообщают, что работы идут на всех участках стройки железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Сейчас готовятся к подъему на опоры завершающие блоки пролетов, которые в полтора раза тяжелее автодорожных.

Специалисты уверяют, что опоры легко выдержат нагрузки. В основе каждой прочный фундамент на сваях, погруженных на глубину до 105 метров.

Продолжается установка акустических экранов, которые защитят жителей Керчи и Тамани, а также обитателей Керченского пролива от стука колес.

На знаменитых арках над фарватером монтируют архитектурную подсветку, которая будет сиять в цветах триколора. Автомобильная арка уже оснащена синими светильниками, железнодорожная будет ночью красной, а белые диоды разместятся на опорах, которые держат арочные пролеты.

Арки Крымского моста Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Строители уточнили, что железнодорожная часть будет открыта по плану в декабре 2019 года.

Напомним, что автодорожная часть была сдана 16 мая 2018 года на полгода раньше срока. За 10 месяцев по мосту проехало 4,5 млн транспортных средств, в том числе более 260 тысяч грузовиков и свыше 50 тысяч пассажирских автобусов.

- Трафик в оба направления практически одинаковый. Это говорит о важности моста для обоих берегов и, конечно, для жителей близлежащих населенных пунктов. Керчане и таманцы активно пользуются дорогой с первых минут ее работы. Ежесуточно мост в среднем пересекает около 15 тысяч машин. Рекорд суточного трафика пришелся на 12 августа 2018 года, когда по трассе проехали более 30 тысяч автомобилей, - рассказал заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий Сокол.

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