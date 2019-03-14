На Кубани умер мужчина после операции по удалению аппендицита

Операция по удалению аппендикса одна из самых распространенных в хирургии - ее делают тысячами. Врачи могут удалить этот участок кишечника, например, в день госпитализации и выписать больного через несколько дней. А еще через пару недель о тех злоключениях человеку напоминает лишь небольшой шрам в правой подвздошной области. Так и должно было быть у 46-летнего Александра Щербакова из Лабинска. Но потоковая хирургическая операция для молодого мужчины закончилась летально. Его прооперировали в январе прошлого года и выписали домой. Затем пошли осложнения, череда госпитализаций, обследований и курсов лечения. 31 июля мужчина умер. В свидетельстве о смерти указали причину: «Острый аппендицит с генерализованным перитонитом».

Всему виной… сосиска и кефир

- Мой сын был здоровым мужиком, который редко обращался к врачам, - говорит Тамара Карнаухова, мать умершего. – Занимался ремонтом квартир и полностью содержал семью – жену и двоих детей. 28 января вечером он вызвал скорую из-за болей внизу живота. В 21 час его отвезли в ЦРБ Лабинска, через пару часов уже прооперировали – «Острый флегмонозный аппендицит». 5 февраля сына выписали с температурой 37, сказали, что это нормально. Затем лечились амбулаторно.

По словам матери, после операции боли прекратились на несколько дней, но затем снова возобновились. Александр Щербаков обратился к заведующему хирургическим отделением № 1 лабинской ЦРБ Ивану Шилову, который после осмотра отправил его в поликлинику к урологу, где ему назначили курс лечения от… простатита.

- Сын принялся выполнять рекомендации врачей, но потом у него начали болеть икры и отекать ноги до колен, - продолжает Тамара Карнаухова. – Боли были нестерпимыми,18 марта 2018-го сына госпитализировали в ЦРБ Лабинска. 27-го его отправили на обследование в ККБ №1 Краснодара. 2 апреля - в Армавир, затем через 2 дня снова на повторное обследование в Краснодар. Потом пошли осложнения, 6 апреля поставили дренаж на правую почку в ЦРБ Лабинска, но от отеков и болей в ногах это не спасло. Тогда я попросила врачей госпитализировать сына в Краснодар. Но мне отказали, мол, мы не имеем права этого делать, только обследование, а оттуда пациента привозят с рекомендациями.

18 апреля мужчину снова повезли в крайцентр на обследование. На следующий день выписали, чтобы продолжить лечение амбулаторно. Хотя у Александра Щербакова не перестали болеть ноги и не прекращались рези в паху. Но 24 апреля его снова госпитализировали в ЦРБ Лабинска, теперь из-за резких болей в правой ноге. Тогда врачи сменили дренажную трубку в почке и выписали мужчину через 4 дня. Заведующий хирургическим отделением сказал, что полноценную операцию провести не могут из-за низкого уровня белка в крови. 15 мая врачи поликлиники станицы Вознесенской направили Александра Щербакова в армавирский онкодиспансер на обследование. Но рак у него не нашли. На следующий день снова госпитализировали в лабинскую ЦРБ. Пациент опять жаловался на ноги, а отеки пошли уже выше колен.

- 21 мая сыну срочно прооперировали брюшную полость, - продолжает Тамара Карнаухова. - Заведующий хирургическим отделением №2 Александр Шлыков сказал матери, что всему виной перитонит кишечника, мол, сын съел сосиску с кефиром, и это могло спровоцировать болезнь. Доктор оценил состояние как тяжелое.

Александра Щербакова 7 раз возили на обследование в Краснодар и Армавир/ФОТО: ЦРБ Лабинск

Госпитализировали без документов

1 июня у Александра Щербакова вздулся живот, из швов после операции пошла жидкость с запахом. Пока мать просила врачей снова о госпитализации в крайцентр, доктора рекомендовали больному кушать, пить воду и ходить.

- 4 июня сыну прокололи легкое и откачали жидкость, - продолжает женщина. – Ведь он стал бредить, плохо говорить и задыхаться. 25 июня отекли руки по локоть. Доктор Александр Шлыков мне сказал: «Не знаем, как лечить, лечим одно, выходит другое, мы все делаем, консультируясь с профессором из Краснодара». 4 июля у моего сына обнаружили заражение крови и отек внутренних органов. 6 июля пробили второй раз легкое и откачали жидкость, сын больше не может подняться. 9 июля Шлыков сказал, что моего сына «направят на обследование в Краснодар, и вы постарайтесь там его госпитализировать».

10 июля из живота больного струей ударил гной. Тамара Карнаухова побежала искать доктора, но они были на планерке у главврача. На месте осталась только медсестра, которая сменила повязку на животе. Когда это увидела фельдшер, та ужаснулась, мол, как в таком состоянии можно везти человека на обследование, она не была уверена, что мужчину вообще довезут живым. В итоге Александра Щербакова все-таки доставили в Краснодар без необходимых документов. В этот же день больного привезли в ККБ № 1 в экстренный прием, хотя на руках у матери были документы только на обследование. Из-за этого пациента не сразу увезли на срочную операцию. У хирургов не было истории болезни, чтобы качественно провести вмешательство. Александра Щербакова отвезли на осмотр, там же собрался консилиум трех врачей.

- Дмитрий Черников, хирург реанимационного отдела № 5, оперировал сына 5 часов, - продолжает Тамара Карнаухова. – 12 июля я посетила Сашу, он сказал, что слышал от врачей, мол, его хотят снова госпитализировать в лабинскую ЦРБ через 2-3 дня. Я позвонила на горячую линию краевого Минздрава и рассказала всю историю. Там мне сообщили, что сына будут лечить в Краснодаре и каждый день об этом информировать. Врачи оценивали состояние как очень тяжелое, но стабильное. Ему поставили искусственную вентиляцию легких. 25 июля срочно прооперировали из-за кровотечения в кишечнике. 30 июля утром жена приехала проведать мужа, а 31-го моя невестка сообщила, что Саша умер. В свидетельстве о смерти указали причину: «Острый аппендицит с генерализованным перитонитом».

В ЦРБ Лабинска есть современное оборудования для диагностики таких заболеваний/ФОТО: ЦРБ Лабинск

КОНКРЕТНО

Нашли дефекты в качестве медпомощи

23 августа Тамаре Карнауховой позвонил главврач ЦРБ Лабинска Ренат Жарков, который просил о встрече. Приехал он вместе со своим первым заместителем Семеном Слащевым. Женщина попросила провести внутреннее расследование, чтобы выяснить, как лечили сына, кто виноват и почему так произошло. Проверка затянулась, ответ пришел только 26 октября. В документе сообщили, установлены дефекты по оформлению медицинских документов и качеству медпомощи, которые не являются определяющими в смерти Александра Щербакова. Затем в декабре 2018-го мать написала заявление в следственный комитет, который начал проверку.

- Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ЦРБ Лабинска по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», - сообщила Анна Пушкина, помощник пресс-секретаря СУ СКР РФ по Краснодарскому краю. – Назначена комплексная судмедэкспертиза, чтобы установить причину произошедшего.

Главный врач ЦРБ Лабинска Ренат Жарков от комментариев отказался.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Может ли пациент умереть после операции по удалению аппендикса?

- После удаления аппендикса сейчас редко фиксируют летальные случаи, - говорит Владимир Коренко, врач, кандидат медицинских наук. – Если действительно это произошло, то это из рук вон выходящий случай. Даже в ЦРБ есть современная техника для обследования таких пациентов. Скорее всего, операцию провели неаккуратно или некачественно обработали рану. Началась инфекция, и стал образовываться абсцесс, который позже надорвался. Но даже в этом случае можно было спасти пациента при качественной диагностике.

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