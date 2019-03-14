Суд Краснодарского края рассмотрит заключение под стражу... покойника

Бывший глава Кореновского района Краснодарского края 63-летний Владимир Рудник скончался сегодня рано утром, 14 марта. Будучи обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий, он страдал неизлечимым заболеванием - 4-й стадией онкологии. Следствие длилось несколько лет, но именно в 2019 году, когда Рудник был фактически при смерти, судом было принято решение заключить его под стражу, как опасного преступника.

5 февраля в дом к бывшему главе Кореновского района приехали судебные приставы и зачитали инвалиду первой группы, что мера его пресечения изменена. Они должны были доставить больного, находящегося под подпиской о невыезде, в изолятор временного содержания. Руднику стало плохо и родные вызвали тогда ему скорую.

Медики решили госпитализировать обвиняемого в больницу Кореновска. Но полицейские попытались блокировать проезд экстренной службы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/690341" frameborder="0"></iframe> Больного на последней стадии рака сажают в изолятор.

- Они грозились дать врачам 15 суток ареста за неповиновение, – объясняла в тот момент дочь Рудника Ирина. – Полиция угрожала врачам, чтобы они везли больного сразу в суд. Прямо на носилках и со всеми трубочками, которые торчали из моего папы.

После публикации в «Комсомолке» на следующем заседании по делу Рудника судья все-таки решила взять паузу для уточнения диагноза обвиняемого. И впредь не подвергать его принудительному приводу.

- Она пригласила адвоката в свой кабинет и заседания как такового тогда не было, - поясняет Ирина «КП» - Кубань».

Спустя месяц после этого было сделано несколько экспертиз. Однако до последнего дня жизни Владимира Рудника стоял вопрос о реальном для него заключении под стражу.

- Вчера приезжали из ВТЭК к нему домой, - рассказывает дочь. - Им недостаточно было многолетней истории болезни. А сегодня рано утром папа умер.

Между тем, очередное заседание суда по поводу изменения меры пресечения теперь уже покойному Руднику должно состояться сегодня, 14 марта.

- А у нас пока нет на руках справки о смерти. И домой снова приезжали следователи, чтобы проверить, не врем ли мы, - продолжает Ирина.

По словам Ирины Рудник, уголовное дело на отца, наверняка, прекратят в связи со смертью обвиняемого. Но это не будет являться реабилитирующими обстоятельствами для него.

- Я собираюсь дойти до Верховного суда, если потребуется, чтобы доказать невиновность отца, - рассказывает она «Комсомолке».

Примечательно, что решение о реальном аресте лежачего больного принимала скандально известная судья Наталья Калита. В прошлом году Краснодарская квалификационная коллегия судей решила лишить ее полномочий, когда она пыталась надавить на следователя из-за дела ее бывшего мужа. Тогда следователю удалось записать телефонный разговор с судьей. Эту запись он отправил ФСБ. В итоге, коллегия лишила Калиту судейских полномочий досрочно и только спустя время эти полномочия ей вернули.

Надо сказать, после резонансного решения о заключении Рудника под стражу, Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак высказался на своей странице в соцсетях:

- Что происходит, господа? В суд на носилках?! — написал он. — Где человеческое сострадание, гуманное отношение к людям? Да, если человек нарушил закон, он должен ответить. И это, кстати, нужно еще доказать в судебном порядке. Но никто не вправе умалять его человеческое достоинство. И однобоко применять закон тоже никто не вправе.

Напомним, Владимир Рудник ушел с поста главы района в 2012 году именно по состоянию здоровья. Кореновским районом он руководил семь лет. Известно, что в день сложения полномочий Рудник получил краевую награду из рук министра внутренней политики Кубани. А спустя два года против него возбудили уголовное дело.