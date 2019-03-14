Обзор матча Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: счет, голы, статистика игроков

«Валенсия» благодаря голу Гонсало Гедеша на последней минуте вырвала ничью в «Краснодаре» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы. В составе хозяев отличился Магомед-Шапи Сулейманов, забивший сумасшедший гол в девятку на 85-й минуте.

ОБЗОР МАТЧА

Ответный матч противостояния «Краснодара» и «Валенсии» в 1/8 финала Лиги Европы предвещал болельщикам яркий футбол в исполнении двух атакующих команд. Первая встреча в Испании завершилась со счетом 2:1 в пользу «летучих мышей», оставляя российской команде неплохие шансы на проход дальше.

Впрочем, вся предыстория не имела никакого значения. На роскошном поле бились две отличные команды. «Краснодар» устраивала победа 1:0 или в два мяча и более, а «Валенсии» хватило бы ничьей.

- Наш соперник изначально будет атаковать и стараться нам забить, но и мы будем стараться идти в атаку. Мы всегда должны искать возможность играть лучше, забивать, выходить в контратаки. Мы не можем допустить безголевой ничьей. Наша цель – выиграть, - сказал перед матчем тренер валенсийцев Марселино Гарсия Тораль.

- «Валенсия» опасна в быстрых атаках, она держит рваный ритм игры. Мы учитываем все наши ошибки. Одно дело разобрать их в теории, что мы обязательно сделали, другое воплотить все это на поле. Наше преимущество в том, что проданы все билеты, нас поддержит полный стадион, - поделился ожиданиями наставник «черно-зеленых» Мурад Мусаев.

В Краснодаре «Валенсия» осталась без капитана Дани Парехо, защитников Факундо Ронкалья и Эсекьеля Гарая. Хозяевам поля не могли помочь Александр Мартынович и Шарль Каборе.

К радости болельщиков в стартовом составе испанцев на поле вышел Денис Черышев.

Итоговый счет и голы

Краснодар – Валенсия - 1:1 (0:0). Голы: Сулейманов, 85 - Гедеш, 90+3.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Фьолусон, Спаич, Рамирес, Петров (Сулейманов, 75), Газинский, Ольссон, Перейра (Таранов, 90), Классон, Вандерсон, Ари (Стоцкий, 30).

Валенсия: Нето, Дьякаби, Габриэл, Гайя, Васс, Кондогбиа, Солер (Гамейра, 88), Черышев, Коклен, Мина (Гедеш, 70), Собрино (Родриго, 58).

Судья: Энтони Тэйлор (Англия).

Предупреждения: Перейра, 30, Газинский, 78- Кондогбиа, 15, Солер, 75.

14 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар». 35 074 зрителя (вмещает 35 074).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Валенсия» начала игру с активного высокого прессинга и на некоторое время даже смогла лишить хозяев поля мяча, но ни к чему опасному это не привело. Уже на пятой минуте первый полумомент создал Петров, навесивший в штрафную, но попытка Классона пробить через себя успехом не увенчалась. Но давление на ворота Нето только усилилось.

Первую по-настоящему опасную атаку краснодарцы провели на девятой минуте, когда Ари отдал передачу на Вандерсона, его удар заблокировал защитник, а добивание Перейры привело лишь к угловому. Но и этот стандарт закончился выстрелом Классона прямо в голкипера испанцев.

Гол назревал и был забит на 12-й минуте. Рамирес отлично подал в штрафную, а Ари точно пробил в угол, но арбитр встречи усмотрел в эпизоде игру рукой. Поняв, что игра складывается не лучшим образом, «Валенсия» снизила темп и совсем не торопилась в эпизодах, когда мяч оказывался вне игры, что несколько раз вызывало гул стадиона.

Черышев был довольно активен на своем фланге и иногда смещался в центр, но Сергей Петров против него выглядел куда убедительнее. Удивительно, что ему не нашлось места в сборной России.

На 30-й минуте проблемы пришли откуда не ждали. Ари, видимо, получил повреждение и был заменен. Вместо него вышел Дмитрий Стоцкий, а Виктор Классон сместился в центр нападения. Уже через несколько минут «Валенсия» все же создала свой голевой момент, но невероятный сейв Сафонова ногой уберег хозяев поля от гола Солера.

В концовке тайма игра успокоилась, а инициативу перехватила «Валенсия», но испанцы продолжали не слишком торопиться. Расслабленность едва не привела к курьезному голу. Нето при выносе мяча дрогнул под прессингом Вандерсона и выбил мяч аккурат в спину Олссону, но снаряд отрикошетил мимо ворот.

Еще в первом тайме можно вспомнить выстрел Санти Мина и неточный удар Олссона из штрафной, но больше голов зрители так и не увидели.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Вторая половина встречи началась с опасного штрафного, который заработал Рамирес. Перейра здорово пробил, но Нето не без труда выловил мяч из угла, а добивание Рамиреса пришлось мимо ворот. Через несколько секунд в следующей атаке бил Стоцкий, но тоже был не точен.

«Валенсия» ответила на натиск «Краснодара» голевым моментом. Габриэл выше всех выпрыгнул после подачи углового и чудом не попал в ворота. Свой шанс в быстрой контратаке получил и Черышев, но пробил точно в руки Сафонова.

К 60-й минуте на поле появился Родриго, забивший два гола в первом матче и первым касанием имел неплохой шанс открыть счет. С линии штрафной он выстрелил выше ворот.

К середине тайма «Краснодар» снова завладел инициативой. Самым опасным в этом отрезке был удар Перейры со штрафного, Нето кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

А «Валенсия» ожидаемо была остра на контратаках, одна из которых закончилась опаснейшим прострелом на Черышева, который не смог удачно пробить. Свой очередной шанс имел Перейра, но его удар метров с 14 просвистел над перекладиной.

Свое время в концовке получил Магомед-Шапи Сулейманов, заменивший Петрова. Испанцы все больше затягивали время, но свои моменты краснодарцы еще создали. Вандерсон бил низом и мяч снова пролетел мимо стойки.

А вот Шапи не промахнулся! На 85-й минуте краснодарский вундеркинд забил сумасшедший гол в дальнюю девятку, у Нето не было ни шанса.

«Валенсия» сразу же бросилась в атаку и смогла дожать хозяев поля. Справа Рамирес не дотянулся в подкате до Гамейро и тот от лицевой покатил по диагонали в штрафную на Гедеша, который хладнокровно обработал мяч и поразил ближний, правый от себя угол ударом низом. Шла последняя добавленная минута. До исторического четвертьфинала Лиги Европы «Краснодару» не хватило несколько секунд.

«КП» провела онлайн-трансляцию матча Краснодар - Валенсия.