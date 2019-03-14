2019-03-14T13:29:32+03:00
Спорт

Краснодар - Валенсия 14 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Футбол, матч Краснодар - Валенсия. Прямая онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы состоится 14 марта 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Трансляция матча Краснодар - Валенсия начнется в 20:55 Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКОТрансляция матча Краснодар - Валенсия начнется в 20:55 Фото: ФК "Краснодар"/Андрей ШРАМКО
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«Краснодар» 14 марта проводит самый важный матч сезона. В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «черно-зеленые» принимают «Валенсию».

Неделю назад в Испании «летучие мыши» одержали победу - 2:1, тогда дублем отметился Родриго, а один гол отыграл Виктор Классон. Для российской команды этот счет можно назвать удачным, ведь оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на выход в четвертьфинал.

Сегодня «Краснодар» устроит победа со счетом 1:0 или с разницей в два мяча или больше. При счете 2:1 в пользу «быков» после 90 минут будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. «Валенсии» же для прохода дальше хватит и ничьей.

Статистика личных встреч Краснодар - Валенсия 14 марта 2019

Матч на стадионе «Месталья» стал первым в истории противостояния команд, но «Валенсия» в Краснодаре уже выигрывала. Это произошло осенью 2013-го года в матче Лиги Европы с «Кубанью» (2:0).

«Краснодар» на своем поле одержал победы в двух из трех домашних матчах против испанских команд, последней была победа над «Севильей» (2:1) на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы.

Прогноз «КП» на матч Валенсия – Краснодар

Составы команд Краснодар - Валенсия 14 марта 2019

В ответной игре «Краснодару» не помогут капитан Александр Мартынович и полузащитник Шарль Каборе, но отбыл дисквалификацию Маурисио Перейра и сможет помочь своей команде.

В составе «летучих мышей» не сыграют капитан Даниэль Парехо и защитник Факундо Ронкалья. Также вне заявки оказался защитник Эсекьель Гарай, зато в составе испанцев игрок сборной России Денис Черышев.

Трансляция матча Краснодар - Валенсия 14 марта 2019

Прямая телетрансляция матча Краснодар - Валенсия начнется 14 марта в 20:55 на телеканалах Матч ТВ и Матч Премьер.

Краснодар - Валенсия 14 марта. Прямая трансляция Лиги Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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