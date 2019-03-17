Локомотив - Краснодар 17 марта 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата России по футболу

Этот матч очень важен для обеих команд. Но для «быков» сейчас практически каждый матч как финал любого турнира. Ведь недавно черно-зеленые выбыли из Лиги Европы от «Валенсии». Кубок России тоже в этом сезоне завоевать не получится, зато есть все шансы стать чемпионом или хотя бы застолбить за собой 2 место, чтобы впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Сейчас каждое очко для подопечных Мурада Мусаева на вес золота. Ведь до «Локомотива» их отделяет всего три балла, и ситуация в борьбе может поменяться. Да и отпускать «Зенит» в большой отрыв тоже не стоит. Железнодорожники тоже хотят побороться за путевку в Лигу чемпионов.

Статистика личных встреч Локомотив - Краснодар 17 марта 2019

«Быки» с «железнодорожниками» провели 16 матчей, и только одна встреча закончилась нулевой ничьей. 9 раз победил «Локомотив», 6 раз - «Краснодар». За всю историю встреч команды забили 43 мяча. 25 наколотили «железнодорожники», остальные забили «быки». В среднем за игру команды забивают по 2 гола.

Прогноз «КП» на матч Локомотив – Краснодар

Составы команд

Дисквалифицированных в составе «Локомотива» нет. Из-за травм с «Краснодаром» не сыграют защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев, из-за повреждения под вопросом участие в матче вингера Мацея Рыбуса. «Быки» начнут матч без дисквалификаций и травмированных.

Трансляция матча Локомотив - Краснодар 17 марта 2019

Прямая телетрансляция матча Локомотив – Краснодар начнется 17 марта в 16:00 на телеканале Матч ТВ.