Обзор матча Локомотив - Краснодар 17 марта 2019: счет, голы, статистика игроков

Этот матч очень важен для обеих команд. Но для быков сейчас практически каждый матч как финал любого турнира. Ведь недавно черно-зеленые выбыли из Лиги Европы от «Валенсии». Кубок России тоже в этом сезоне завоевать не получится, зато есть все шансы стать чемпионом или хотя бы застолбить за собой 2 место, чтобы впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. Хозяевам поля тоже нужны очки, фиаско в еврокубках никак не радует болельщиков и руководство клуба.

ОБЗОР МАТЧА

Команды начали встречу не без потерь. Из обоймы выбыл Ари, который потянул заднюю поверхность бедра. У «Локомотива» из-за травм с «Краснодаром» не сыграют защитник Борис Ротенберг и полузащитник Александр Коломейцев, из-за повреждения под вопросом участие в матче вингера Мацея Рыбуса. «Быки» начнут матч без дисквалификаций и травмированных.

- Будем ли мы играть в оборону или в атаку? Будем играть в баланс. Будет баланс в игре, будет и результат, - сказал тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Вандерсону и Перейре не дал сыграть с первых минут Мурад Мусаев, тренер "Краснодара". По его словам, их не хватит на полноценный матч после игры с "Валенсией". "Гости подошли в ротированном составе, заменить основных игроков есть кем. Очень глубокая скамейка у черно-зеленых. Но всех больше всего интересует, когда в стартовом составе выйдет молодой Магомед-Шапи Сулейманов. Видимо, тренер его не выпускает с первых минут, чтобы не спугнуть умение футболиста - забивать после выхода на замену.

В целом обе команды начали матч с потерями. "Локомотив" выглядел посвежее из-за меньшего количества матчей в марте.

Забить быстрый гол пытались обе команды. Но ближе к этому были хозяева, которым не хватило реализации. "Локомотиву" 3 очка были бы необходимы, чтобы догнать "быков" в турнирной таблице и продолжить борьбу за Лигу чемпионов. Этот турнир "железнодорожники" закончили на 4 месте в группе.

Итоговый счет и голы

Локомотив – Краснодар - 1:0. Голы: Антон Миранчук, 68, пенальти.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Мартынович, Спаич, Рамирес (Вандерсон, 58), Петров, Газинский, Ольссон, Каборе, Классон, Скопинцев (Перейра, 58), Стоцкий.

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Хеведес (Идову, 45), Баринов, Крыховяк, Миранчук Ан. (68, гол)., Миранчук Ал. (Жемалетдинов, 93), Фарфан, Смолов (Эдер, 90).

Судья: Михаил Вилков.

Предупреждения: Шарль Каборе, 62, 68 (удаление).

17 марта. Москва. Стадион «РЖД-Арена».

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

"Краснодар" едва не пропустил от "Локомотива", который всякий раз опасно контратаковал и перехватывал мяч благодаря прессингу. Очень плохой тайм выдали гости. Их не узнать после Лиги Европы, будто их подменили. Негодовал на бровке и Мурад Мусаев, а игра "Локомотива", наоборот, вселяла уверенность, что все-таки гол случится ну как минимум в раздевалку.

На 2 минуте Хёведес нанёс первый удар по воротам «Краснодара». Подкараулив отскок у линии штрафной, левее створа, немец в касание с полулёта пробил мимо ближней штанги. На 19 минуте Смолов в опорной зоне "горожан" получил мяч после перехвата Крыховяка, однако промедлил Фёдор с ударом, позицию не выиграл и из левой половины периметра вынужден отыгрывать в центр на Миранчука Антона. Последний перевёл атаку вправо, где Крыховяк нарушил правила и вышел на ставшее бесполезным рандеву с Сафоновым.

На 34 минуте снова спасает Сафонов! Очередное спасения юного голкипера: после подачи Каборе с правого фланга в штрафную "Локо" удалось москвичам выбежать в быструю контратаку, которую с двух попыток в центре штрафной ударами завершил Фарфан - первая блокирована, а после второй снаряд направился точно в правый угол, где вытянувшийся в струнку Матвей творит чудеса. Угловой справа будет.

На 44 минуте размашистая атака "железнодорожников" заставила оборону краснодарцев напрячься, но планы Фарфана по обострящей передаче в центр сорваны опытным Мартыновичем. Следом - навес в район 11-метровой отметки и удар головой с разбега в исполнении Алексея Миранчука. Мяч попадает в створ, точно по позиции Сафонова. После первого тайма команды ушли на перерыв без забитых мячей.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Первые 45 минут "Краснодар" полностью провалил, ничего не получалось, напрашивались замены. Видимо, Мусаев дал своим подопечным рекомендации, с начала тайма замен не было. Но ничего на поле так и не поменялось. Тогда "Краснодар" провел двойную замену - выпустили Вандерсона и Перейру вместо Скопинцева и Рамиреса. Последний очень много отдал неточных передач, замена напрашивалась.

Игра стала смотреться пободрее. Но несмотря на это опасных моментов создать не получилось. На 67 минуте назначили пенальти в ворота гостей, который реализовал Антон Миранчук. За фол вторую желтую карточку получил Шарль Каборе. Команда осталась в меньшинстве.Тут же в обороне горожан образовалась брешь. Мусаев стал рисковать и выпустил на поле джокера Магомеда-Шапи Сулейманова вместо Кристофера Оллсона.

После этого "Локомотив" начал еще сильнее давить, а "Краснодар" иногда почти успешно огрызался на контратаках. На 73 минуте после удара Фарфана Сафонов совершил двойной сейв. Когда гости стали играть в меньшинстве, у них стали получаться более-менее опасные атаки. Замени позитивно повлияли на игру гостей. До конца игры "Краснодар" делал опасные вылазки в штрафную соперника. Матч стал проходить без середины. Один хотели забить, а вторые убежать, чтобы забить. Логичный итог матча, 1:0- в пользу "Локомотива". Гости провалили игру. Теперь борьба за чемпионство под вопросом, но можно зацепиться за 2-3 место.

«КП» провела онлайн-трансляцию матча Локомотив - Краснодар.