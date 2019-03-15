«Растения снесли бульдозером»: еще три года назад на Суджукской лагуне нашли краснокнижники

Экологи и ученые продолжают сражаться за Суджукскую лагуну Новороссийска. Часть природного памятника строители загородили забором, снесли плодородный грунт с краснокнижной флорой и стали готовить землю к возведению гостиницы. До 2016 года лагуна относилась к зеленой зоне, на которой было запрещено строить. Но потом администрация города изменила статус двух участков, которые прилегали к этой территории. И формально застройщик имел право на них делать, что хочет. Но в этом же году специальная комиссия из администрации осмотрела территорию и обнаружила там редкие сосудистые растения. После этого вынесли рекомендации, чтобы расторгнуть договор с подрядчиком и тем самым предотвратить застройку территории. Несмотря на это, работы на участках продолжаются.

«Я не специалист-ботаник, ничего не фиксировала»

В распоряжении «Комсомольской правды» - Кубань» оказался акт осмотра территории, который составили еще летом 2016-го. Тогда в состав комиссии вошли: начальник отдела особо охраняемых природных ресурсов Минприроды края Александр Медков, начальник 3 территориального отдела ГБУ КК «Управление ООПТ Краснодарского края» Владимир Ясеновский, начальник отдела экологической безопасности администрации Новороссийска Ирина Панченко, руководитель комиссии охраны природных экосистем Северо-Западного Кавказа Новороссийского отделения РГО Антон Попович и другие.

Инфографика: Александр КОНОПЛЕВ

В пункте 1 документа сказано, что два участка отданы в аренду ООО «Квартал» для строительства спортивных сооружений. В пункте 3 члены комиссии подтвердили наличие редких сосудистых растений. В итоге установили, что территория Суджукской лагуны нуждается в сохранении и особой охране. И чтобы предотвратить застройку земли и уничтожение редкой флоры, комиссия порекомендовала расторгнуть договор аренды с подрядчиком, затем поставить участки на кадастровый учет и создать до конца года особо охраняемую природную территорию. Все участники комиссии поставили свои подписи.

Акт 2016 года с подписью начальника отдела экологической безопасности администрации Новороссийска Ирины Панченко\ ФОТО: Скриншот документа

- Решением гордумы в декабре 2016-года была создана природная достопримечательность «Прилагунье», но ее площадь уменьшили, - сообщает Андрей Рудомаха, координатор общественной организации «Экологическая Вахта по Северному Кавказу». – Участки в аренде у ООО «Квартал» в состав охраняемой территории не вошли.

Мы обратились в администрацию Новороссийска, чтобы выяснить, почему за 3 года местные власти так и не расторгли договор аренды с подрядчиком, если на участках нашли краснокнижники, и зачем нужно было доводить ситуацию до абсурда.

- Я комментариев никаких давать не буду, - сказала начальник отдела экологической безопасности администрации Новороссийска Ирина Панченко. – Вы должны работать через нашу пресс-службу. Какой акт 2016-го? Там есть моя подпись, что я там присутствовала? И дальше что? Министерство нам разве что-то рекомендовало? Где в этом документе слово «НЕОБХОДИМО»? Краснокнижных растений лично я не фиксировала. Я только участвовала в комиссии, я не специалист-ботаник, не понимаю в растениях. Моя роспись там стоит только по тому, что я там присутствовала, вот и все. До свидания.

Ответ начальника отдела экологической безопасности администрации Новороссийска Ирины Панченко 00:00 00:00

Краснокнижники ветром сдуло?

Позже, а именно 2 октября 2018 года, Росприроднадзор изучил землю и не нашел там краснокнижных растений. Но ведь норд-остом растения просто так не унесет. Получается, что вышеуказанных специалистов, в том числе и начальника отдела особо охраняемых природных ресурсов Минприроды края Александра Медкова, выставили некомпетентными?

28 февраля 2019 года экологи снова провели осмотр со специалистами Минприроды края. Тогда участок только огораживали забором, а краснокнижники еще не успели раскатать техникой. Минприроды составило акт осмотра, где эксперты все-таки зафиксировали редкую флору.

- Обнаружили тогда краснокнижные Офрис пчелоносный, Бельварию великолепную, Ятрышник болотный и Лютик ужовниколистый, - рассказывает ученый-биолог, руководитель комиссии охраны природных экосистем Северо-Западного Кавказа Новороссийского отделения РГО Антон Попович. - Но уже сейчас вы их там вряд ли найдете, техника практически все уничтожила. 14 марта на место приехал вице-губернатор Сергей Болдин, он встретился с экологами. В итоге решили сделать повторную экспертизу. Хотя непонятно, что там смогут найти, если строители уже сняли плодородный слой земли вместе с растениями. Странно другое - что наши исследования не учитывают. Мол, это должны делать те, кто выиграл тендер, речь, скорее всего, идет об ООО «Квартал». Хотя помимо Суджукской лагуны мы активно изучаем территорию 7 муниципалитетов края, и аналогичный вопрос может встать и в других местах Кубани.

Начало работ 26 февраля\ФОТО: Татьяна Трибрат

Вице-губернатор приехал в Новороссийск, чтобы обсудить проблему лагуны. На встречу с ним пришли местные жители, экологи, ученые, активисты и местные власти. Замглавы администрации Новороссийска Дмитрий Агапов сообщил, что два участка лагуны - собственность города. На их месте построят гостиницу по правилам землепользования, застройки и с учетом генплана Новороссийска. Ученые и экологи стояли на своем. Они утверждают, что на территории, выделенной под строительство гостиницы, находятся редкие краснокнижные растения, которые сейчас уничтожает техника.

- Нужно расторгнуть договор аренды, включить территории в состав «Прилагунья» и рассчитать ущерб природе, - уверены экологи

14 марта 60 человек столпились у строительных участков, чтобы решить проблему\ФОТО: пресс-служба администрации края

- По поводу прилегающей к «Прилагунье» территории общественники подали в суд, - цитирует вице-губернатора Краснодарского края Сергей Болдин пресс-служба администрации Новороссийска. – Наши юристы сейчас изучают этот иск. Нарушений со стороны арендатора не выявлено. Разрешение на строительство ему не выдавалось, сейчас идет только подготовка к стройке. Застройщик огородил участки и провел изыскательские работы. Министерству природных ресурсов поручили в ближайшие дни посмотреть, есть ли на участках редкие и исчезающие растения, изучить ситуацию и подготовить соответствующий отчет.

Так что дальнейшую судьбу Суджукской лагуны решат специалисты природного ведомства.

Так выглядит участок 13 марта\ФОТО: пресс-служба администрации края

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

В Новороссийске строители уничтожают краснокнижные растения на Суджукской лагуне

За сохранение зеленых зон в городе-герое все время идут баталии. Новороссийск растет, а застройщики готовы вцепиться в любой клочок земли, чтобы поставить очередную многоэтажку или торговый центр (читайте далее).