Состав сборной России на чемпионате мира по фигурному катанию 2019

В японском городе Сайтама стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Спортсмены уже прибыли в Страну восходящего солнца и приступили к первым тренировкам на льду. Выступления пройдут с 20 по 24 марта.

Сборную России на ЧМ 2019 по фигурному катанию представляют шесть спортсменов-одиночников и пять пар.

Состав сборной России на ЧМ 2019 по фигурному катанию

Женщины

В женском одиночном катании у нас самый сильный состав, в который вошли чемпионка Европы Софья Самодурова, Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Запасные – Елизавета Туктамышева и Станислава Константинова.

Мужчины

В мужском одиночном катании сборную России представляют Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрей Лазукин, который заменил Максима Ковтуна, снявшегося с соревнований по медицинским показаниями. В запасе - Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Спортивные пары

В парном катании в состав сборной России вошли Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, а также Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В запасе остались Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Алиса Ефимова и Александр Коровин.

Танцы на льду

В танцах на льду Россию представят две пары - Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В запасе Софья Евдокимова и Егор Базин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Бетина Попова и Сергей Мозгов.

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Расписание чемпионата мира по фигурному катанию 2019 с 20 по 24 марта(по московскому времени)

20 марта

4:30 Пары. Короткая программа

9:05 Женщины. Короткая программа (читайте далее)