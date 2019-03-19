2019-03-19T17:46:22+03:00
Происшествия

В Краснодаре пластический хирург изуродовал грудь молодой женщине

После третьих родов многодетная мать хотела лишь уменьшить объемы, а в итоге тратит деньги на восстановление [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Cейчас операции в клинике уже не проводят - медцентр находится в стадии ликвидации.Cейчас операции в клинике уже не проводят - медцентр находится в стадии ликвидации.
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36-летняя Яна Скворец (имя изменено - Авт.) - любящая супруга и счастливая мама трех ребятишек. Своей внешностью женщина всегда была довольна да и пышная грудь не доставляла неудобств. Даже наоборот. Но со временем у краснодарки начались проблемы со здоровьем, все чаще болела шея, ныла спина.

Тогда Яна обратилась к врачу, доктор заверил, что всему причиной - большой размер груди. В этот момент многодетная мать и решила уменьшить объем с 5,5 до третьего.

Информацию о хирурге и операции женщина искала в интернете. В итоге наткнулась на врача Георгия Б., который работал в одной из краснодарских частных медцентров на окраине Краснодара. Для уменьшения объема обычно применяют редукционную маммопластику. Делают подтяжку и при необходимости реконструкцию груди.

За операцию Яна отдала 250 тысяч рублей. Сумма немаленькая. Но отзывы на врача были исключительно положительные, потому женщина легла под нож, полностью доверившись хирургу.

- На первой же перевязке я увидела, что грудь черная, вздутая, она была горячей, пульсировала. Естественно, испугалась. На что доктор мне ответил: «гематомы - это нормально». Якобы заживление идет хорошо, - вспоминает Яна. - Через неделю он выписал меня домой. Прописал постельный режим и антибиотики.

Однако дома боль лишь усилилась. Женщина не могла спать, трудно было шевелиться. Когда терпеть уже не было сил, а грудь буквально окаменела, Яна обратилась в краевую больницу. Там врачи сказали, что начался некроз, на фоне которого уже развился сепсис. Отмершие ткани нужно было срочно удалить.

Врач уверял, что никаких осложнений нет.

Врач уверял, что никаких осложнений нет.

Яна пошла к своему хирургу, добилась бесплатной операции. Ей удалили часть груди. Но заживление даже не думало наступать. На этот раз у женщины начали расходиться швы, раны не заживали, появились сквозные свищи. Да и эстетически грудь не выглядела красиво.

- Мне просто отрезали и сшили, - жаловалась Яна, которая, в случае рождения еще одного ребенка, уже не сможет кормить его грудью.

Чтобы исправить работу горе-хирурга и вернуться к прежней жизни, женщине потребовался целый год. Все это время ее поддерживали родные. Извинений от хирурга, как и от руководства клиники, Яна не дождалась. Более того вину свою они до сих пор не признают. Решить проблему мирно ни директор медцентра, ни врач, который там работал, не согласились и предложили идти в суд.

Чтобы исправить работу горе-хирурга и вернуться к прежней жизни, женщине потребовался целый год. Фото: личная страница в соцсети.

Чтобы исправить работу горе-хирурга и вернуться к прежней жизни, женщине потребовался целый год. Фото: личная страница в соцсети.

- Мы обратились с заявлением в следственный комитет. На директора и хирурга было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Сейчас идет расследование, - пояснил адвокат пострадавшей Владислав Сохновский.

Яна требует возместить ей материальный и моральный ущерб, который она оценила в миллион рублей.

Стоит сказать, в клинику, где пострадала многодетная мама, следователи уже приходили. Осенью 2017 года после липосакции здесь погибла 43-летняя женщина. Операция прошла в штатном режиме и длилась несколько часов. После чего женщину отвезли в палату интенсивного наблюдения. В ночь на 15 сентября у нее резко ухудшилось самочувствие. У Аллы поднялось давление, участилось сердцебиение. Сотрудники клиники начали реанимировать пациентку. В течение нескольких минут женщину пытались спасти, но безуспешно. Алла скончалась.

Тогда руководитель клиники уверял, что никакой ошибки не было. Вопрос с семьей погибшей он уладил за деньги. Медцентр возместил стоимость операции 270 тысяч рублей, а также заплатил несколько сотен тысяч рублей сверху в качестве компенсации.

Кстати, сейчас операции в клинике уже не проводят - медцентр находится в стадии ликвидации.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

- Во время редукционной маммопластики удаляется довольно большое количество тканей, что нередко приводит к развитию послеоперационных осложнений. Некроз - один из них, - говорит пластический хирург Александр Соколовский. - Симптомы легко распознать - появляется боль, повышается температура, меняется цвет кожи, пропадает чувствительность. Причин тоже множество может быть - возможно, отслойка кожно-жировых лоскутов была слишком агрессивной, что привело к повреждению кровеносных сосудов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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