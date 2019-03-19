В Краснодаре пластический хирург изуродовал грудь молодой женщине
36-летняя Яна Скворец (имя изменено - Авт.) - любящая супруга и счастливая мама трех ребятишек. Своей внешностью женщина всегда была довольна да и пышная грудь не доставляла неудобств. Даже наоборот. Но со временем у краснодарки начались проблемы со здоровьем, все чаще болела шея, ныла спина.
Тогда Яна обратилась к врачу, доктор заверил, что всему причиной - большой размер груди. В этот момент многодетная мать и решила уменьшить объем с 5,5 до третьего.
Информацию о хирурге и операции женщина искала в интернете. В итоге наткнулась на врача Георгия Б., который работал в одной из краснодарских частных медцентров на окраине Краснодара. Для уменьшения объема обычно применяют редукционную маммопластику. Делают подтяжку и при необходимости реконструкцию груди.
За операцию Яна отдала 250 тысяч рублей. Сумма немаленькая. Но отзывы на врача были исключительно положительные, потому женщина легла под нож, полностью доверившись хирургу.
- На первой же перевязке я увидела, что грудь черная, вздутая, она была горячей, пульсировала. Естественно, испугалась. На что доктор мне ответил: «гематомы - это нормально». Якобы заживление идет хорошо, - вспоминает Яна. - Через неделю он выписал меня домой. Прописал постельный режим и антибиотики.
Однако дома боль лишь усилилась. Женщина не могла спать, трудно было шевелиться. Когда терпеть уже не было сил, а грудь буквально окаменела, Яна обратилась в краевую больницу. Там врачи сказали, что начался некроз, на фоне которого уже развился сепсис. Отмершие ткани нужно было срочно удалить.
Врач уверял, что никаких осложнений нет.
Яна пошла к своему хирургу, добилась бесплатной операции. Ей удалили часть груди. Но заживление даже не думало наступать. На этот раз у женщины начали расходиться швы, раны не заживали, появились сквозные свищи. Да и эстетически грудь не выглядела красиво.
- Мне просто отрезали и сшили, - жаловалась Яна, которая, в случае рождения еще одного ребенка, уже не сможет кормить его грудью.
Чтобы исправить работу горе-хирурга и вернуться к прежней жизни, женщине потребовался целый год. Все это время ее поддерживали родные. Извинений от хирурга, как и от руководства клиники, Яна не дождалась. Более того вину свою они до сих пор не признают. Решить проблему мирно ни директор медцентра, ни врач, который там работал, не согласились и предложили идти в суд.
Чтобы исправить работу горе-хирурга и вернуться к прежней жизни, женщине потребовался целый год. Фото: личная страница в соцсети.
- Мы обратились с заявлением в следственный комитет. На директора и хирурга было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ. Сейчас идет расследование, - пояснил адвокат пострадавшей Владислав Сохновский.
Яна требует возместить ей материальный и моральный ущерб, который она оценила в миллион рублей.
Стоит сказать, в клинику, где пострадала многодетная мама, следователи уже приходили. Осенью 2017 года после липосакции здесь погибла 43-летняя женщина. Операция прошла в штатном режиме и длилась несколько часов. После чего женщину отвезли в палату интенсивного наблюдения. В ночь на 15 сентября у нее резко ухудшилось самочувствие. У Аллы поднялось давление, участилось сердцебиение. Сотрудники клиники начали реанимировать пациентку. В течение нескольких минут женщину пытались спасти, но безуспешно. Алла скончалась.
Тогда руководитель клиники уверял, что никакой ошибки не было. Вопрос с семьей погибшей он уладил за деньги. Медцентр возместил стоимость операции 270 тысяч рублей, а также заплатил несколько сотен тысяч рублей сверху в качестве компенсации.
Кстати, сейчас операции в клинике уже не проводят - медцентр находится в стадии ликвидации.
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
- Во время редукционной маммопластики удаляется довольно большое количество тканей, что нередко приводит к развитию послеоперационных осложнений. Некроз - один из них, - говорит пластический хирург Александр Соколовский. - Симптомы легко распознать - появляется боль, повышается температура, меняется цвет кожи, пропадает чувствительность. Причин тоже множество может быть - возможно, отслойка кожно-жировых лоскутов была слишком агрессивной, что привело к повреждению кровеносных сосудов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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