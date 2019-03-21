2019-03-21T13:01:40+03:00
Общество

В Краснодаре шьют дело на судью Советского суда

Дмитрия Цыкалова подозревают в получении взятки
Варвара ДЫМ
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Судью Советского райсуда подозревают во взяточничестве. Фото: sudrf.ruСудью Советского райсуда подозревают во взяточничестве. Фото: sudrf.ru
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Пока силовики разбираются в деле анапского судьи Владимира Стародубцева, которого подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере, другой служитель Фемиды – из Краснодара, тоже попал под прицелы оперативников.

Дело сейчас шьют на судью Советского районного суда крайцентра Дмитрия Цыкалова.

- Задержать его мы не можем - он обладает неприкосновенностью, но дело в отношении служителя Фемиды сейчас расследуем. Будем обращаться в Верховную коллегию судей, чтобы она выдала санкцию на его арест – без этого мы ничего не можем сделать, такой закон, - пояснил «КП»-Кубань» источник в оперативных службах региона.

Как говорят в силовых структурах, попался судья Цыкалов на взятке в 45 000 рублей. Кто принес ему эти деньги и за что, не сообщается. Но как стало известно «КП», несколько недель кабинет судьи прослушивали спецслужбы и собрали достаточно доказательств для того, чтобы начать в отношении судьи расследование.

В Советском райсуде Краснодара в приемной председателя лишь бросают трубки, когда слышат имя Цыкалова и от комментариев отказываются. Ничего не говорят и помощники судьи, тоже позволяя себе бросать трубки.

Дмитрий Цыкалов назначен районным судьей в 2012 году. В этом же году ему присвоили седьмой квалификационный чин. А свою карьеру начинал в юриспруденции. Проработав в этой сфере 10 лет, устроился на службу в Советский райсуд Краснодара.

Вот, как его характеризовали в Высшей квалификационной коллегии судей, когда назначали на должность: «Цыкалов является квалифицированным юристом, имеет хорошую теоретическую подготовку, качество его работы находится на уровне среднекраевых показателей».

А вот на сайте судьироссии.рф о его работе – сплошь отрицательные отзывы.

Согласно декларации о доходах за 2017 год, Цыкалов заработал 1 753 124 рублей. У него в собственности две квартиры – 53, 3 квадрата и 122, а также гараж. Только стоит в нем вовсе не его автомобиль – никакого транспорта в собственности у Цыкалова нет, - а Лексус его жены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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