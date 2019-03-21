Следком получил согласие на возбуждение дела в отношении анапского судьи

СЕГОДНЯ 07:49 2019-03-21T10:21:23+03:00

Об этом сообщили в Квалификационной коллегии судей Краснодарского краевого суда

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20 марта стало известно о том, что Следственное Управление СК РФ получило согласие на возбуждение дела в отношении анапского судьи.

- На заседании коллегии удовлетворили представление председателя СК РФ Александра Бастрыкина, дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева, — сообщает пресс-служба Квалификационной коллегии судей Кубани.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают Владимира Стародубцева в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, ранее сайт Kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодарском крае досрочно прекращены полномочия четырех чиновников. Это произошло из-за того, что во время прокурорской проверки злоумышленники скрыли доходы за два года, а именно не задекларировали более 8,5 миллионов рублей, три транспортных средства, и 10 банковских счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU