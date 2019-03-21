Действующего судью Краснодарского края обвиняют в вымогательстве

На днях квалификационная коллегия судей Краснодарского края была почти единодушна (только один из 14-ти из членов сообщества высказался против) в своем решении сделать бывшего председателя районного суда Анапы Владимира Стародубцева фигурантом уголовного дела о групповом вымогательстве и покушении на мошенничество. Ранее глава районного суда был понижен до рядового служителя Фемиды, но неприкосновенный статус свой сохранил и по сей день.

- В данный момент обязанности председателя Анапского районного суда исполняет Андрей Фомин, - уточнили «КП» - Кубань» в приемной. - Стародубцев продолжает вести заседания, но в данный момент он на больничном.

И слечь действующему судье есть от чего. По версии следствия, вместе со своим сыном и братом Стародубцев вымогал огромную сумму денег у собственника земельного участка под Анапой. Речь идет о куске земли в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. По информации, имеющейся у оперативников, самому судье принадлежит ресторан в этом уникальном природном месте. Стародубцевы строили его, несмотря на протесты общественности и экологов. Более того, за 50 миллионов рублей судья взялся решить вопрос с законностью размещения здесь развлекательных и питейных заведений для остальных собственников. Но не успел. Один из тех, кому Стародубцев собирался оказывать покровительство, сдал судью правоохранителям. Некоторая сумма судье была передана фальшивыми купюрами. После этого в дом к Стародубцеву нагрянули оперативники.

Между тем, сам Владимир Стародубцев яростно борется за свою честь, называя уголовные дела на членов его семьи и него самого, гонениями. Он заявил, что действия оперативников, приехавших к нему с обыском сразу после заключения сделки с собственником земли на Утрише, незаконными. Аргументировал это неприкосновенностью своей и своего дома. Со своей жалобой он дошел до Верховного суда и просил судейское сообщество дождаться решения высшей инстанции. Но безуспешно.

- На заседании коллегии 20 марта 2019 года удовлетворено представление председателя Следственного Комитета Российской Федерации Бастрыкина, дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Стародубцева В.П. по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ, - гласит итоговое решение Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

Расследованием уголовного дела, как только оно будет возбуждено, займутся следователи СКР.

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