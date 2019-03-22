2019-03-22T15:21:28+03:00
Общество

«Какая гадость, ваш заливной пакет!»: в Анапе под видом деликатесов раздают… мусор с пляжа

Так активисты призывают народ на субботник 23 марта [фото, опрос]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Такой продукт должен шокировать потребителей\ФОТО: PR-агентство «I love PR».Такой продукт должен шокировать потребителей\ФОТО: PR-агентство «I love PR».
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В прибрежных магазинах города-курорта появились новые деликатесы под брендом «Наше море». Благодаря этому гурманы смогут оценить морской салат из полиэтиленовых пакетов или черноморский микс из пластиковых бутылок. Сырьем для такого перекуса стал мусор, который собрали с пляжей Анапы и окрестностей курорта. Отходы расфасовали в небольшие стеклянные банки. Для тары даже сделали упаковку как на обычных продуктах в магазине. Указали, что товар не годен к употреблению, состав и энергетическую ценность. Так экологи хотят привлечь внимание жителей города к субботнику.

- 10% мусора, который попадает в море, возвращается к нам в тарелку, - сообщила Марина Локтеева, сотрудник PR-агентства, занимающегося проектом. - Вместе с туристами на пляжах появляются и отходы, которые попадают в море и выделяют токсические вещества. Бытовой микропластик и нефтяные отходы оказываются в желудках рыб, а оттуда прямым ходом - в пищу.

Активисты заказали у местных рыбаков оптовую партию выловленного мусора и договорились поставить продукт в магазинах Анапы. Сделали это не для продажи. Такой товар стоит на промо-зонах, чтобы только привлечь внимание покупателей. Реакцию клиентов на новинку снимает камера, затем ролик выкладывают в соцсети, где просят бережнее относиться к морю.

ФОТО: PR-агентство «I love PR».

ФОТО: PR-агентство «I love PR».

- Люди равнодушны к обычным призывам пойти на субботник. Их нужно было шокировать, - объясняет идею креативный директор проекта Артем Филимонов. - На этикетках продуктов мы показали цветной мусор, похожий на морских обитателей: пакет-осьминог, окурки-бычки, пластиковые бутылки в виде морских коньков, жестяные банки в виде рыб и т.д. Назвали деликатесы: «Черноморский микс», «Морской салат», «Морские бычки» и «Морской коктейль».

Вот так выглядит большинство прибрежных зон Анапы\ФОТО: PR-агентство «I love PR».

Вот так выглядит большинство прибрежных зон Анапы\ФОТО: PR-агентство «I love PR».

Организаторы думают, что такой продукт сможет привлечь больше людей на субботник, чем обычные призывы в соцсетях. Основная задача – превратить в традицию сбор мусора на пляжах города. Пока деликатесы распространяют бесплатно, но потом организаторы планируют продавать банки с отходами. А выручку направить на регулярную уборку пляжей и прибрежных зон на всем черноморском побережье.

Субботник состоится 23 марта, записаться на него и узнать подробности можно на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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