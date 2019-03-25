В Тимашевске прогремел взрыв в восьмиквартирном доме: два человека пострадали

Днем 25 марта в Тимашевске на улице Колхозной прогремел взрыв. Как сообщают очевидцы, хлопок раздался примерно в 11:30 в доме номер 38. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

Фото с места взрыва Фото: Данила Шевченко

Взрыв был такой силы, что в соседних домах выбило стекла, а само строение превратилось в груду кирпичей и досок. Местные жители говорят, что в квартире, где раздался хлопок, жила молодая пара, о погибших не сообщается.

Взрыв повредил несколько квартирФото: Комсомольская правда

По уточненным данным, взрыв произошел в кирпичном доме в квартире №8. Всего в доме проживало 15 человек, один из них ребенок. Площадь разрушения составила 80 кв. м, выбито две стены и перекрытия. Частично обрушилась кровля.

В городе готов пункт временного размещенияФото: Комсомольская правда

Пострадали двое молодых людей: 20-летняя девушка и 28-летний парень. Они находятся в реанимации с тяжелыми термическими ожогами 70-80% тела.

Фото с места взрыва Фото: Данила Шевченко

- Сообщение о хлопке газового баллона в восьмиквартирном доме в СТ «Прогресс» Тимашевского района поступило в 11:31. По прибытию к месту происшествия установлено произошел хлопок газового баллона без последующего горения. На месте работает оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Фото с места взрыва Фото: Данила Шевченко

Взрывом оказались повреждены две квартиры, два человека доставлены в районную больницу. Для семей пострадавших готов пункт временного размещения. Кроме того, на месте работают следователи краевого СУ СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/699131" frameborder="0"></iframe> Взрыв газового баллона в восьмиквартирном доме в Тимашевске.

- Всего к ликвидации последствий привлекается от РСЧС 41 человек и 12 единиц техники, из них от МЧС России 21 человек и 6 единиц техники, - добавили в ведомстве

Фото с места взрыва Фото: Данила Шевченко

По факту взрыва в Тимашевске начата доследственная проверка.

- В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе со следователем и следователем-криминалистом, привлечены сотрудники газовой службы. Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.