С кондиционерами и USB-портами: Новые трамваи в Краснодар прибудут до 11 ноября

На портале госзакупок появились конкурсы на покупку новых трамваев для Краснодара, опубликованные управлением закупок городской администрации. Согласно документам, в ближайшее время планируется приобрести 27 односекционных и 4 трехсекционных состава. Заявки от участников конкурса принимаются до 12 апреля, а сами аукционы состоятся 22 апреля.

В требованиях к закупке указано, что трамваи должны быть низкопольными, салоны и кабины оборудованы кондиционерами, которые работают при температуре от +15 до +45 градусов, а также предусмотрены рампы для инвалидных колясок, розетки и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств.

Окраска новых трамваев для Краснодара

27 односекционных трамваев обойдутся в 672,3 млн рублей, а 4 односекционных – в 340 млн рублей. Финансирование предусмотрено из бюджета Краснодара.

Среди требований к поставщику указан 12-месячный гарантийный срок и 100 000 км пробега. Поставка вагонов в Краснодар должна состояться не позднее 11 ноября 2019 года.

- Это первая партия закупки новых трамваев. В ближайшие три года, благодаря решению губернатора Кубани, на обновление трамвайного парка Краснодара предусмотрено 3 млрд рублей. Мы сможем заменить большинство вагонов, которые уже отработали свой срок. Такое кардинальное обновление произойдет впервые в современной истории городского трамвая. И главная задача — получить надежную и современную технику. Мы подготовили полный перечень требований к новым трамваям, чтобы значительно повысить комфорт для пассажиров и эффективность работы предприятия. Одно из важных — условие по мощности системы кондиционирования салона, чтобы она справлялась с нашим жарким летом, — прокомментировал закупку глава Краснодара Евгений Первышов.

Всего в течение трех лет власти краевого центра планируют приобрести около 100 новых трамвайных вагонов. Это большая часть всех трамваев, которые в настоящее время требуют замены.

На сегодняшний день в парке «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» Краснодаре всего 268 трамвайных вагонов, 156 из них требуют замены. Трамваи ежедневно перевозят 210 тысяч человек. На долю этого вида общественного транспорта приходится 50% от общего объема пассажирских перевозок в Краснодаре.

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