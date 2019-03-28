2019-03-28T12:56:39+03:00
Дом. Семья

Пес Рыжий каждое утро уезжает на автобусе в соседнюю станицу, чтобы вечерним рейсом вернуться домой

Собаку уже знают все водители пригородных маршрутов и не прогоняют из салона
Евгения ОСТРАЯ
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Рыжий не бродит по улицам просто так, он спешит по деламРыжий не бродит по улицам просто так, он спешит по делам
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Свободолюбивого пса подобрали несколько лет назад на рынке в Краснодаре.

- Он был весь израненный, но на шее был след от ошейника, - рассказывает «КП» - Кубань» 8-классник Влад Шин. - Мы взяли его к себе, а спустя несколько месяцев переехали с родителями в Львовское (село в нескольких десятках километров от кубанской столицы).

Симпатичную таксу нарекли Рыжим. Приняли в семью, как полноценного ее члена.

- Сразу поняли, что очень умная собака, - продолжает юный хозяин пса. - Возраст не знали, но видно, что молодая - года полтора от силы было на тот момент.

Рыжий так привязался в новым хозяевам, что буквально не отходил ни на шаг. А с Владом повадился ездить в школу на автобусе до станицы Северской за 10 километров от дома.

- Я не заметил, как это вошло у него в привычку, - говорит мальчик. - Сажусь в автобус, нет его. А выхожу после уроков — тут как тут! Сидит и ждет.

Влад предполагает, что Рыжий не садится в один автобус со своим хозяином, чтобы тот его не прогнал.

- Он на следующим, похоже, едет!

Водители общественного транспорта в Львовской проявляют к привязанностям таксы понимание.

- Они уже знают, где Рыжий живет, - продолжает Влад. - Иногда подвозят к калитке.

- А сейчас Рыжий дома? - справляюсь.

- Нет, по делам каким-то своим отошел, - смеется мальчишка.

За безопасность своего питомца хозяева таксы не переживают. Во-первых, местные жители его знают и любят за сообразительность. А во-вторых, в населенных пунктах, в которые он совершает «деловые» поездки, ведет себя осторожно.

- Ну он умный очень, иногда видишь, дорогу по пешеходному строго переходит, - резюмирует Влад.

Своих добрых и таких понимающих хозяев он узнает из тысячи. Отбрасывая в разные стороны короткие лапки, Рыжий резво несется их встречать.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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