2019-03-28T18:05:59+03:00
Происшествия

В Новороссийске спустя месяц возбудили уголовное дело на пьяного пациента, избившего фельдшера

Дебоширу грозит реальный срок
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этот инцидент в Новороссийске произошел еще в феврале 2019 года, однако уголовное дело на агрессивного пациента возбудили только сейчас.

Все началось со звонка. 38-летний Михаил (имя изменено - Авт.) набрал номер скорой, пожаловавшись на плохое самочувствие. Оператор записала адрес больного - через несколько минут бригада медиков была на месте.

24-летний фельдшер прошел в одну из квартир дома, на пороге его встретил нетрезвый мужчина. Не успел врач начать осмотр, как пациент набросился на него с кулаками.

- Он избил фельдшера и угрожал натравить на медиков собаку бойцовской породы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Помочь пациенту фельдшер не смог - в тот момент спасал свою жизнь. После встречи с пьяным новороссийцем врач получил различные травмы.

- По заключению судебно-медицинской экспертизы его здоровью был нанесен вред средней степени тяжести, - добавили в минздраве Кубани. - Краснодарская краевая общественная организация медицинских работников края отреагировала на этот случай. Юристы добились привлечения пациента к уголовной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по результатам проведенной экспертизы. 38-летнего Михаила обвиняют в «Умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью». Подозреваемому, согласно ч.1 ст. 112 УК РФ, грозит ограничение свободы или принудительные работы на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Сам фельдшер говорить об этом случае не хочет. После произошедшего он продолжает работать в больнице.

- Что касается подозреваемого, то ему в ближайшее время будет избрана мера пресечения, - добавляют в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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