2019-03-28T21:51:28+03:00
Общество

В Краснодаре появилась возможность продлить трамвайную ветку по улице Московской

На проектирование и строительство уйдет чуть больше года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Краснодарский трамвай Фото: МУП КТТУКраснодарский трамвай Фото: МУП КТТУ
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о том, что у Краснодара появилась возможность продлить трамвайную ветку по улице Московской до улицы Петра Метальникова. Вся земля, по которой должны пролечь пути, возвращена в муниципальную собственность.

- До недавних пор продление ветки было невозможным: часть дороги по Московской, как и многие другие улицы в этом районе, не принадлежала муниципалитету. Теперь ситуация изменилась. Земля стала городской. А это значит, что можно начинать проектировать трамвайное полотно на всем протяжении Московской от Солнечной до Петра Метальникова, - написал губернатор на своей странице в инстаграме.

Трамвайная линия по улице Московской в Краснодаре.

По данным, предоставленным главой региона, протяженность линии составит 2,5 километра, срок проектирования и экспертизы – 5 месяцев, а на строительство уйдет 8 месяцев.

Новая трамвайная ветка по улице Московской

Новая трамвайная ветка по улице Московской

В феврале более четырех тысяч жителей Музыкального района, прилегающего к улице Московской подписали обращение с поддержкой позиции администрации города по возвращению земельных участков из собственности ООО «Каталина Парк».

Компания рассчитывала выручить за передачу дороги порядка 580 млн рублей, но получила отказ в арбитражном суде.

Судебный процесс вокруг 13 земельных участков общей площадью более 17,2 га в районе улиц Московской и Петра Метальникова длился несколько лет. Юридическая проверка показала, что дорога существовала еще до того, как земля перешла в частную собственность, а, значит, была территорией общего пользования и не могла быть передана в частные руки. Эту позицию утвердил Краснодарский краевой суд.

Ранее в администрации Краснодара заявили, что определены 4 направления для строительства новых трамвайных веток: от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова; от улицы Красных зорь до Домбайской; от улицы Трамвайной до Невкипелого; от улицы 8-го Марта до привокзальной площади «Международного аэропорта «Краснодар».

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На портале госзакупок появились конкурсы на покупку новых трамваев для Краснодара, опубликованные управлением закупок городской администрации. Согласно документам, в ближайшее время планируется приобрести 27 односекционных и 4 трехсекционных состава. Заявки от участников конкурса принимаются до 12 апреля, а сами аукционы состоятся 22 апреля (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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