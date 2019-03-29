Онкология: диагностика и лечение рака в Краснодаре

Тема онкологии актуальна всегда. Раком заболевают и мужчины, и женщины. Он не щадит ни молодых, ни старых. Обсудить то, как в регионе противостоят этому недугу, мы решили в радиостудии «Комсомольской правды» на частоте 91,0 Fm в Краснодаре и 89,5 Fm в Анапе. К нам пришли: заведующий центром здоровья Центра медицинской профилактики, врач терапевт высшей категории Рита Хатхе; руководитель Управления по защите прав застрахованных Краснодарского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС», кандидат медицинских наук Марина Москалева; врач-онколог из онкологического отделения ГБУЗ «НИИ ККБ №1 имени проф. Очаповского» Любовь Нефедова. А также свои рекомендации для больных онкологическими заболеваниями дал Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Краснодарском крае.

Любовь Нефедова слева, Марина Москалева в центре, Рита Хатхе справаФото: Архив "КП"

Прежде, чем углубляться в специфику проблемы, мы определились с тем, как обстоит ситуация с онкологией на Кубани.

- В целом заболеваемость раком остается достаточно высокой. В год регистрируется порядка 6 000 случаев в крае, - пояснила Любовь Нефедова. – Мужчины и женщины примерно в равной степени подвержены заболеванию. Среди женщин – это рак молочной железы. У мужчин часто диагностируем рак легких и виним в это курение, как доказанный фактор.

Специалисты отметили, что, к сожалению, рак молодеет. Наиболее сильный рост заболеваемости наблюдался среди людей 20-30 лет.

- Заболеваемость онкологией частично связывают с образом жизни, с экологией, с питанием. Связать с чем-то более конкретным сложно, - отмечает врач-онколог.

Рита Хатхе, как специалист, стоящий на передовой профилактики, отметила, что сейчас очень много проектов по ранней диагностике и профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

- Это массовые профилактические проекты «День здоровья на Кубани», «Кубань против рака», «Кубань – край здоровых людей» и др. К нашей радости, возраст обращающихся за консультацией и профилактической помощью молодеет. Люди стали более ответственно относится к своему здоровью.

НАУКА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

Сейчас рак научились диагностировать на более раннем сроке, что, в принципе, позволяет вылечить его без операций.

- Сейчас исследования позволяют найти опухоли меньше сантиметра, - почеркнула врач-онколог Любовь Нефедова. – Много чего направлено на персонифицированную терапию, поскольку опухоль одной локализации может отличаться у разных пациентов по генетическому составу. Это очень важно в плане формирования тактики лечения.

Если говорить в общем, то хирургия, химиотерапия, лекарственная терапия – все имеет место быть, но все зависит от каждого пациента.

Все начинается с поликлиники. Чаще всего, с терапевта. Далее уже смотрят по симптомам.

- Стоит подчеркнуть, что все лечение онкологии у нас в стране проводится бесплатно по полису ОМС, - добавила врач-онколог.

Это очень важно, ведь курс для одного пациента вместе с препаратами и работой медиков стоит от 5 до 8 миллионов рублей в год.

С 2019 года на уровне всей страны вводится строгий контроль за лечением людей с онкологическими заболеваниями.

- Дело в том, что современные методы лечения стоят достаточно дорого. Поэтому нужно проконтролировать, чтобы деньги были потрачены эффективно, - пояснят Любовь Нефедова.

И ЗДЕСЬ БЫВАЮТ КОНФЛИКТЫ

Есть пациент, есть врач. У пациента – заболевание, у врача – знания и технологии, с помощью которых он лечит. Простая схема. Но и в ней возникают споры. Врачи с пониманием относятся к конфликтам, понимая, что новость о раке едва ли обрадует человека. В этом состоянии он готов на все, лишь бы выздороветь.

- Чтобы все максимально быстро и с минимальными потерями урегулировать, нужно обратиться к администрации. Это может быть заведующий отделением или главный врач. Также стоит обратиться к страховому агенту той компании, от которой у вас медицинский полис, - объясняет руководитель Управления по защите прав застрахованных Краснодарского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС», кандидат медицинских наук Марина Москалева. – Все страховые агенты прошли обучение и представляют интересы застрахованного лица.

Если говорить в разрезе онкологических заболеваний, то в случае неразрешенного конфликта проводится специальная экспертиза. Специалисты проверяют назначения врача, все препараты и манипуляции с больным.

- На сегодняшний день в России на одного онколога в общей совокупности приходятся до 500 больных, - подмечает врач-онколог из онкологического отделения ГБУЗ «НИИ ККБ №1 имени проф. Очаповского» Любовь Нефедова. – И каждый из них хочет быть первым в очереди.

Самыми частыми жалобами пациентов в страховые являются претензии по организации работы учреждения и качества услуг. Последнее включает в себя лекарственное обеспечение.

- За 2018 год мы рассмотрели почти 500 жалоб. Из них на качество оказанной помощи приходилась треть, на взимание денег 21%, на организацию работы 43%. Остальные были на лекарства, - отмечает Марина Москалева. – Причем далеко не все были обоснованными.

Сейчас создан онкореестр, где формируется база данных по каждому пациенту. Там сохраняются все истории обращений в хронологической последовательности.

- Все это делается в автоматическом режиме. И те же проверки качества оказания помощи больному могут начаться без его инициативы, - объясняет руководитель Управления по защите прав застрахованных Краснодарского филиала ООО «АльфаСтрахование-ОМС».

КАК ПОЙМАТЬ БОЛЕЗНЬ

Ключевым фактором здесь будет регулярное наблюдение за своим здоровьем, прохождение диспансеризации.

- Необходимо хотя бы раз в год посещать центр здоровья. Очень важно при жалобах обращаться к врачу и не заниматься самолечением. Сейчас все очень доступно, - подчеркивает Рита Хахте. – В Центре здоровья комплексное обследование занимает не более получаса. Обследование бесплатное, при себе достаточно иметь паспорт и полис ОМС.