Краснодарский край вошел в тройку регионов-счастливчиков

Если вы — житель Краснодарского края и до сих пор не пытали счастья, купив лотерейный билет, то поступали очень опрометчиво. По подсчетам организаторов многомиллионных розыгрышей, в каждом районе Кубани живут два лотерейных миллионера. И почему бы одним из них не быть именно вам?!

- Краснодарский край находится на втором месте по числу победителей, - сделала выводы компания — распространитель лотерейных билетов «Русское лото», основываясь на своих данных за 25 лет, - после Санкт-Петербурга.

Напомним, самый большой куш в прошлом году выиграл в лотерею реальный водитель из Краснодара 64-летний Владимир Шатохин. Со своим 75-миллионым внезапно обрушившимся богатством он счастливо зажил на пенсии.

- Отец и мама сейчас путешествуют по миру Ближний Восток, Марокко, Тунис. Они давно об этом мечтали, - рассказал «КП» - Кубань» его сын Николай. - Без выиграша, конечно, сложно было бы себе такое представить.

Владимир Шатохин жил до выигрыша в обычном частном доме на окраине КраснодараФото: Евгения ОСТРАЯ

Счастливчик из Краснодара купил лотерейный билет в ларьке возле работы. До этого делал это десятки, да нет... сотни раз. В советское время было «Спортлото», позже организаторы меняли свои названия на внушающее доверие и надежду, но не приносили желаемого результата.

- Мы всей бригадой в 80-е участвовали, традиция была, - говорит новоявленный миллионер.

Хотя в этот раз, признается Владимир, традициям все-таки уступил:

- Обычно комбинация цифр в моем билете состоит из значимых семейных дат. В этот раз я впервые полагался только на волю случая, вписав номера наобум. И выиграл!

Изменять своим привычкам, несмотря на звание «лотерейный миллионер» Шатохин не собирается. Между путешествиями он по-прежнему покупает билетики и дразнит удачу.

- У нас в крае был счастливчик, который выиграл 368 миллионов, в Сочи, по-моему, - говорит Владимир. - Есть к чему стремиться.

Кстати, чтобы определить самые везучие и самые невезучие регионы, компания АО «ТК «Центр» — крупнейший в России распространитель государственных лотерей изучила плотность «миллионеров» в каждом из субъектов России.

Третьим по числу победителей стал Челябинск. А вот те, кому стабильно не очень везет в лотерею — это жители Еврейской автономной области, Магадана, Алтайского края, Карачаево-Черкессии и Ненецкого автономного округа.