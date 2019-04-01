Судью Стародубцева из Анапы лишили полномочий после возбуждения уголовного дела о мошенничестве

По итогам заседания квалификационной коллегии судей Краснодарского края, полномочий судьи лишен Владимир Стародубцев, который выносил решения именем Российской Федерации в Анапском районном суде.

- За совершение дисциплинарного проступка к дисциплинарной ответственности привлечен судья Анапского районного суда Краснодарского края Стародубцев В.П. и на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением пятого квалификационного класса, - говорится в сообщении ККС.

20 марта стало известно о том, что следователи получили согласие на возбуждении уголовного дела в отношении судьи. Представление в квалификационную коллегию вносил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Сотрудники правоохранительных органов подозревают экс-судью в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным источников в правоохранительных органах, Владимир Стародубцев получил 30 млн рублей, обещая жителю Москвы признать за ним право собственности на участок на берегу Черного моря.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Действующего судью Краснодарского края обвиняют в вымогательстве

По версии следствия, вместе со своим сыном и братом Стародубцев вымогал огромную сумму денег у собственника земельного участка под Анапой. Речь идет о куске земли в прибрежной зоне поселка Большой Утриш. По информации, имеющейся у оперативников, самому судье принадлежит ресторан в этом уникальном природном месте. Стародубцевы строили его, несмотря на протесты общественности и экологов. Более того, за 50 миллионов рублей судья якобы взялся решить вопрос с законностью размещения здесь развлекательных и питейных заведений для остальных собственников (читайте далее)