Обзор матча Краснодар – Крылья Советов 6 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

Футболисты «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» встретились в субботу, 6 апреля. Этот матч был очень важен для обеих команд. Для «быков» сейчас практически каждая игра как финал любого турнира. Есть все шансы стать чемпионом или хотя бы застолбить за собой 2 место, чтобы впервые в своей истории попасть в групповой этап Лиги Чемпионов. «Крылья Советов» борются за прописку в РПЛ, ведь до зоны стыковых матчей их отделяет 1 очко.

ОБЗОР МАТЧА

Последняя официальная встреча между соперниками состоялась в 1 ноября прошлого года в Кубке России, тогда «быки» победили на выезде - 1:2. Решающий гол забил в дополнительном тайме Иван Игнатьев. В чемпионате России последний раз команды встретились 24 сентября 2018-го. Тогда снова на выезде «Краснодар» разгромил «Крылья Советов» - 0:3.

И если после разгрома «Анжи» у «быков» началась светлая полоса, то у «Крыльев Советов» после хорошего начала сезоне после паузы начался спад. Плюс потеря нескольких основных игроков внесет свои коррективы. «Быки» сверх мотивированы победить, многие эксперты считают, что может повториться счет с «Анжи», хотя легкой победы ждать не стоит. Ведь гости борются за прописку в РПЛ и тоже могут преподнести сюрприз.

«Крылья» будут обороняться и стараться не оставлять свободных зон. Станут пробовать игру на контратаках и цепляться за кажыдй стандарт. «Быкам» надо решить все вопросы до конца 1 тайма и постараться забить 2-3 мяча, чтобы провести 2 тайм без нервотрепки. Ведь с «Оренбургом» приходилось даже отыгрываться, а потеря каждого очка может отправить команды из зоны Лиги чемпионов в Лигу Европы.

В составе «Крыльев Советов» из-за дисквалификации матч с «Краснодаром» пропустит защитник Георгий Зотов. Из-за повреждений под вопросом участие в игре защитника Никиты Чичерина и полузащитника Джано Ананидзе.

Итоговый счет и голы

Краснодар – Крылья Советов - 1:0. Голы: Классон, 92 пен.

Статистика игроков

Краснодар: Сафонов, Мартынович, Спаич, Петров, Газинский, Перейра, Каборе, Классон, Скопинцев, Вандерсон, Игнатьев ( Шапи, 67).

Крылья Советов: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Полуяхтов, Самарджич, Самедов, Ананидзе, Рабиу (Антон,58 - замена), Тимофеев, Канунников (Шейдаев, 87), Зиньковский.

Судья: Алексей Еськов.

Предупреждения: Тимофеев Артем, 5, Самарджич, 30, Петров, 62, 71, Полуяхтов, 64, Тарас Бурлак, 91.

6 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар».

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Уже на 5 минуте гости получают желтую карточку за грубый фол на подступах штрафной. «Быки» начали бодро и давили с первых минут. «Крыльям» оставалось только обороняться. На 11 минуте гости так ответили на давление в начале игры, что чуть не забили. Матвей Сафонов спас хозяев после того, как защитников «быков» накрутил на фланге нападающий гостей. Очень бодрое начало, игра шла без центра поля.

Гости веди себя очень смело и даже превосходили «быков» по остроте моментов. Постоянно шли передачи за спину защитников. Пару раз «Краснодар» ответил опасными моментами, но до голов дело не дошло. Большие вопросы были к судьям по поводу пенальти в обе стороны. Ближе к 20 минуте «Крылья Советов» успокоились и только оборонялись. Мурада Мусаева тревожило, что команда контролирует встречу, но нет голевых моментов. Когда Перейра плохо пробил штрафной, со скамейки рванули разминаться несколько запасных игроков хозяев. «Быкам» нужен был блицкриг, но не получалось.

На 38-минуте прошел навес за спину защитнику. В итоге Самедов нанес опасный удар по воротам Сафонова. «Крылья» оборонялись и атаковали острее, чем «быки». Первый тайм по опасным моментам остался за гостями. Очень хорошо смотрелся Антон Зиньковский, который владеет отличным дриблингом, переигрывал Петрова и создал несколько опасных моментов.

ВТОРОЙ ТАЙМ

«Быки» тоже начали второй тайм бодро, но первый опасный момент создали гости. «Крылья» обороняются надежно, а «Краснодар» сумбурно. У гостей было 3 удара в створ, больше, чем у черно-зеленых. Но на 50-й минуте «быки» создали первый голевой момент, но спас Сергей Рыжиков. К 55-минуте хозяева поля уже комбинировали в штрафной «КС», но удары все не получались.

В атаке у «быков» начало что-то более-менее вырисовываться. Но до удара или острого голевого паса так и не доходило. С 60 минуты «КС» начали высокий прессинг. Мусаев делал ставку на быстрый гол, но ничего не получалось. На 67 минуте вышел на поле джокер Шапи. Матч стал идти без центра поля. «Краснодар» давит, а «КС» контратакует. Гол напрашивался. На 71 минуте вторую желтую получил Сергей Петров, который жестко сфолил на Денисове. «Краснодар» остался в меньшинстве, без правого защитника. Хотя до того он 7 лет карточки не получал. Игра стала вязкой. «КС» начали давить, а «быкам» все тяжелее было начинать быстрые атаки.

С 78 минуты хозяева забыли, что у них на 1 игрока меньше и начали позиционно наступать на ворота соперника. «Краснодар» не мог довести дело до голевого удара или паса, силы заканчивались, идти вперед к 85 минуте было тяжело, особенно, когда постоянно хотят убежать в контратаку «КС». Наставник гостей не решился вывести дополнительного форварда, гости играли на ничью и не хотели рисковать. Для них ничья с Краснодаром» на выезде – хороший результат.

Но на 91 минуте назначили пенальти в ворота «Крыльев». Денисов столкнулся со Спаичем. Классон реализовал удар, но Мусаев был все равно недоволен игрой своих подопечных. «Крылья» не смотрелись хуже. И выглядели неплохо потому, что у «быков» ничего не получалось». Надо было гостям все-таки рискнуть. Хозяева выстрадали 3 очка.

«КП» провела онлайн-трансляцию матча Краснодар – Крылья Советов.