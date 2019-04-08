2019-04-08T11:59:39+03:00
Спорт

Марафонец из Адыгеи пробежал 480 километров за трое суток без сна

Финишировал Виталий Диденко в родной станице Гиагинской
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Виталий Диденко бежал трое суток Фото: instagram.com/import555/Виталий Диденко бежал трое суток Фото: instagram.com/import555/
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В Адыгее завершился трехдневный супермарафон 23-летнего спортсмена Виталия Диденко. За 72 часа без сна он преодолел 480 километров, установив рекорд России. Стартовал атлет в родной станице Гиагинской утром 5 апреля. Трое суток за него переживали земляки, многие пришли встречать спортсмена на финише.

- Финишировал Виталий Диденко 8 апреля в 9:40, преодолев 480 километров, - рассказал «Комсомольской правде - Кубань» руководитель отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Артур Тхайцухов.

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Виталий Диденко финишировал с рекордом России
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Финишировал Виталий Диденко с российским флагом в руках Фото: Артур Тхайцухов

Финишировал Виталий Диденко с российским флагом в руках Фото: Артур Тхайцухов

- Виталий опытный спортсмен и придерживался своего плана, делая короткие остановки по ходу. В первые сутки 5-10 минут, позже увеличил до 15. Питался фруктами, углеводными гелями, на ночь переодевался, - говорит Тхайцухов. – На сон остановок не было. Забег складывался непросто – он до крови растер себе ноги, это было видно даже через кроссовки, но Виталий не сошел с дистанции. Последние метры он преодолевал практически шагом. Это невероятное достижение.Первые сутки марафонец преодолевал дистанцию по Гиагинскому району через аулы Уляп и хутора Чкалов, Орехов и другие. После этого вернулся в райцентр и двое суток бежал по парку Гиагинской.

Супермарафонец Виталий Диденко после финиша Фото: Артур Тхайцухов

Супермарафонец Виталий Диденко после финиша Фото: Артур Тхайцухов

Спортсмен из Адыгеи перед стартом рассчитывал побить мировой рекорд, принадлежащий американскому атлету Дину Карнасису, который в 2005 году преодолел на своих двоих 560 километров за 80 часов 44 минуты. Увы, пока его достижение устояло.

- Всю дорогу его поддерживали земляки. Некоторые даже приносили еду, думая, что он совсем голодный, - продолжает Артур Тхайцухов. – На финише Виталий отказывался от медицинской помощи, но мы смогли убедить его сесть в машину «скорой помощи» и отправиться в больницу на обследование.

Медики сделали кардиограмму, замерили пульс и давление, которое оказалось в полной норме – 120 на 80! Теперь врачи приводят в порядок ноги супермарафонца – делают восстанавливающий массаж и обрабатывают раны.

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Третий день Супермарафона Виталия Диденко.
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После финиша Виталий Диденко рассказал, что продолжит тренировки и, возможно, снова попробует побить мировой рекорд.

СПРАВКА «КП»

Виталий Диденко родился в 1996 году в станице Гиагинской. С 2011 года профессионально занимается легкой атлетикой. В 2014-м стал студентом ИФК и дзюдо АГУ. Призер ЮФО в беге на средние дистанции, чемпион Адыгеи по легкой атлетике.

Три года назад он за сутки преодолел 200 километров, но узнав о мировом рекорде, решил замахнуться на достижение Карнасиса. В 2017-м году российский атлет участвовал в гонке Ironman – тогда за 13 часов он проехал на велосипеде 180 км, пробежал 42 км и проплыл 4 км.

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23-летний Виталий Диденко из станицы Гиагинской 5 апреля начнет бежать супермарафон длиной минимум 560 километров. На преодоление этого расстояния он отвел себе трое суток. Если задуманное удастся, достижение может быть признано мировым рекордом (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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