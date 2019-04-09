Вторичное жилье на Кубани за год подорожало почти на 8%

Краснодар продолжает расширяться, расти вверх. Людей становится все больше, город уже официально стал миллионником. И даже нововведение в виде эскроу-счетов (когда застройщики пользуются для строительства не деньгами дольщиков, а средствами банков – Авт.) пока еще не сказалось на темпах возведения. Однако четко отмечается, что цены растут. Если первичный рынок жилья можно привязать к стоимости, скажем, бетона, кирпича, стекол, а также работы мастеров и горючего топлива, то вторичный рынок квартир формируется совсем иначе.

Цена, которую вам называет продавец, складывается большей частью из его ощущений.

- Люди, прикидывая цену своей недвижимости, идут в интернет, выбирают схожие предложения. Однако психология такова, что каждый хочет продать дороже. И это нормальное желание, - поясняет «Комсомольской правде» - Кубань» эксперт кубанской палаты недвижимости Ольга Долгополова. – В тоже время покупатель хочет найти лучший вариант за минимальные деньги. Это тоже нормальное поведение.

В итоге единственной опорой на хоть какую-то объективность стали оценщики. Причем, обладающие специальными лицензиями. Этих специалистов нанимают банки перед тем, как дать ипотеку. Они-то и оглашают вердикт.

- Если оценщики сказали, что квартира стоит 2,5 миллиона, то тут уже ничего не попишешь. Можно попробовать продать дороже, но только уже за наличный расчет, - поясняет эксперт. – Оценщики также сверяются с предложениями на рынке, выставленными по ощущениям других продавцов. В итоге цены хоть и пытаются обусловить и привязать к чему-то, ощущения продавцов и желание больше получить со сделки никуда не делись.

СКОЛЬКО ПРОСЯТ ЗА КВАДРАТ

Недвижимость дорожает – факт. Это можно видеть и на рынке новостроек и на рынке вторичного жилья. По итогам первого квартала 2019 года аналитики зафиксировали рост в 7,8%. Это если сравнивать предложения вторичного рынка за аналогичный период 2018-го.

- Если говорить в рублях, то сегодня квадратный метр вторички стоит 59 451 рубль. Это соответствует всероссийскому тренду роста цен: на 8% до 64,2 тыс. рублей. Увеличение стоимости зафиксировано в подавляющем большинстве субъектов, - пояснили «Комсомольской правде – Кубань» эксперты «Авито Недвижимость». – Краснодарский край стал шестым регионом по динамике роста цены. Впереди Москва, Иркутская область, Санкт-Петербург. Татарстан и Ленинградская область тоже оказались более динамичным. Там квадратный метр вторички подрос на 13,2 и 14,5% соответственно.

По цене же Кубань седьмая. Впереди Ханты-Мансийский АО - 64 802 рублей, Ленинградская область - 66 819, Крым - 75 271, Приморский край - 77 874, Московская область - 84 146, Санкт-Петербург- 129 770, ну и Москва - 208 155 за квадратный метр

СПРОС НА ЖИЛЬЕ

Двухкомнатные квартиры стали наиболее востребованными во всей структуре спроса по стране. На них пришлось 38,2% всех запросов. У однокомнатных квартир доля составила почти 38%. В продаже также больше всего двушек: 35,8% против 31,5% у однушек. Возможно, поскольку однушки быстрее раскупаются и не задерживаются в предложениях.

ВТОРИЧКА БУДЕТ ДАЛЬШЕ ДОРОЖАТЬ?

Эксперты сходятся на мнении, что цена будет расти. Основная причина кроется в новых правилах финансирования стройки новых домов.

- С 1 июля вступает в силу новая система покупки жилья. Изменения напрямую повлияют на рынок новостроек, что косвенно отразится и на вторичном жилье. Из-за опасений по поводу стабильности девелоперов, часть потенциальных покупателей будут более внимательно изучать вторичный рынок. В результате цена квадратного метра может продолжить рост, но существенных изменений ожидать уже не стоит, ведь платежеспособность населения сокращается, - отметили эксперты.

О том, как продать квартиру на вторичном рынке и какие ошибки совершают чаще всего, можно узнать в подкасте: