2019-04-09T15:54:49+03:00
Происшествия

"Краснодарского каннибала" отправили под суд

Ранее жена Дмитрия Бакшеева получила 10 лет колонии
Максим ОСОКИН
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Дмитрий Бакшеев. Фото: архив КПДмитрий Бакшеев. Фото: архив КП
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В Прикубанском райсуде Краснодара сегодня началось слушание по существу уголовного дела в отношении 36-летнего Дмитрия Бакшеева. Его обвиняют в убийстве женщины и надругательстве над ее телом. Уголовное дело поступило в суд еще 28 февраля 2019 года, а первые слушания были назначены на 27 марта, но их пришлось отложить из-за неявки свидетелей.

- На данном этапе слушаний сторона гособвинения предоставляет доказательства содеянного. Помимо этого, выслушают показания свидетелей по делу, - рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Как ранее писал сайт kuban.kp.ru, ранее Прикубанский районный суд приговорил супругу «краснодарского каннибала» Наталью Бакшееву к 10 годам в колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы. Ее признали виновной в подстрекательстве к совершению убийства.

Наталья Бакшеева Фото: Евгения ХИЛЬКО

Наталья БакшееваФото: Евгения ХИЛЬКО

Самого Дмитрия Бакшеева судят позднее из-за проблем со здоровьем – ранее у него был выявлен туберкулез, в связи с чем потребовалось время для лечения.

По версии следствия, 8 сентября 2017 года мужчин вместе с женой решили выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву. Сама женщина родом из Омутнинска Кировской области, однако, почти 10 лет жила в Краснодаре, перебивалась случайными заработками. В какой-то момент Наталье показалось, что собутыльница откровенно флиртует с ее мужем. Женщина задумала убить Елену, но не сама. Уговорила мужа.

- Путем уговоров она потребовала от мужчины убить женщину. Бакшеев из-за своей слабохарактерности и психологического состояния находился под влиянием супруги, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Схватив нож, он дважды ударил в грудь Елену, затем расчленил ее тело, часть останков он спрятал, а остальное забрал с собой.

- После этого он сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на камеру своего мобильного телефона, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Именно эти жуткие селфи Бакшеева и нашли рабочие в памяти телефона, который злоумышленник потерял в районе Авиагородка. Автора вычислили быстро - по сим-карте. А позже пробили и его адрес. Жил он, как выяснилось, вместе с женой Натальей в одной из комнат общежития краснодарского военного училища. Именно на территории «летки» и нашли страшную улику - женскую голову в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами...

- Во время обыска в общежитии военного авиационного училища следователем обнаружены части человеческого тела в солевом растворе. На кухне изъяты фрагменты пищи и замороженные мясные куски неизвестного происхождения, - добавляют в СУ СК по региону. - Проведенной генетической экспертизой установлено, изъятые образцы принадлежат убитой женщине.

Проведенная экспертиза признала Бакшеева вменяемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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