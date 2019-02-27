Последнее слово Натальи Бакшеевой в суде: «Я виновата лишь в том, что своим поведенем довела мужа до преступления»

В Прикубанском районном суде Наталья Бакшеева, обвиняемая в подстрекательстве к убийству 35-летней Елены Вахрушевой, выступила с последним словом. Несмотря на то, что ранее присяжные признали женщину виновной в преступлении, она все же подготовила речь, текст к которой она написала в СИЗО.

Свою вину Наталья Бакшеева так и не признала, на месте преступления не была, убитую женщину, по ее словам, она никогда не видела, пока ей в суде не показали фотографии.

Напомним, по данным следствия, супруги Бакшеевы причастны к убийству женщины. 8 сентября 2017 года парочка решила выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву. Приняв на грудь, Наталье показалось, что собутыльница оказывает ее мужу знаки внимания. Наталья задумала убить возможную соперницу. С Еленой потребовала расправиться мужа. Дмитрий, схватив нож, дважды ударил знакомую в грудь. Далее он расчленил погибшую. Некоторые части тела спрятал, а остальные забрал.

В зале суда Бакшеева вела себя тихо.Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Во время обыска в общежитии военного училища обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, - поясняла старший помощник руководителя СУ СК по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - На кухне найдены остатки пищи и замороженные мясные части. Согласно генетической экспертизе образцы принадлежат убитой женщине.

Кроме того, в подвале и на территории училища также обнаружены останки тела убитой.

- Меня спрашивают, как я могла не видеть то, что у нас нашли дома: чужое белье, ногти?.. Но я ничего не прятала, с 10-го числа, как его (Бакшеева - Авт.) задержали, у меня была полиция, ничего не убирала, не препятствовала следствию. Как могла - помогала, пока не попала в психиатрическую больницу. Говорили, что я показывала эти части тела, но я никак не могла этого сделать, в тот момент я была в стационаре, - говорила Наталья во время своего последнего слова. - Меня убеждали, что мой муж - маньяк, людоед! При этом ни разу не упомянули, как я ночью со следственной группой бегала по кладбищу, как копали могилу моей подруги, я должна была показать какие-то кости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/694461" frameborder="0"></iframe> Последнее слово Натальи Бакшеевой.Евгения ХИЛЬКО

Многие свидетели по делу говорили, что Наталью часто видели с бутылкой в руках. Знакомые рассказывали, что пить женщина начала после смерти первого супруга, который скончался в 32 года.

- Да я не смогла справиться со смертью мужа, у меня были срывы... Но наше общество такое: если ты ошибся, то встать уже не можешь! - переходила на повышенный тон подсудимая. - Никто не сказал, что «Наташа могла 8-9 месяцев не прикасаться к спиртному», что обращалась к психиатрам, что старалась держать себя в руках. Я запретила себе смешивать алкоголь и лекарства, потому что я трижды была в реанимации, есть подтверждающие документы, когда я впадала в кому.

Также, по словам Бакшеевой, она хотела пройти полиграф. Для этого нужны были результаты экспертизы о ее вменяемости.

- Я согласилась, меня отправили в Москву на 4 месяца, признали вменяемой, подтвердили диагноз моего психического смешанного расстройства, с которым ранее наблюдалась. И почему-то из-за этого в итоге отказали в полиграфе, но в то же время опрашивать меня, проводить следственные действия со мной, никому не помешало, - продолжала женщина. - Я не раз просила своего мужа (Дмитрия Бакшеева - Авт.) в переписке признаться мне в том, что он убил. Но он говорил, что его вынудили. Я хотела бы услышать его, чтобы узнать, что заставило его это сделать. За полтора года не было очной ставки. Задавала ему вопрос: «зачем ты снял с человеческой головы скальп?» Он ответил: «Ее волосы были похожи на твои, чтобы с тобой такого не случилось, я решил их измельчить и уничтожить».

Кроме того, Наталья уверяет, что не могла из ревности склонить мужа к тому, чтобы расчленить женщину, перенести ее останки через центральный КПП «летки», затащить их домой, спрятать на территории училища, затем отвезти через два дня на квартиру сфотографироваться и поставить фотку убитой на заставку телефона под словом «жена».

- Я виновата в том, что последние 3 года, у меня был другой человек. Он был приближен к нашей семье, он помогал мне материально, помогал в работе моему мужу. Думаю, что он (Дмитрий - Авт.) догадывался об этих отношениях. Я ездила с ним в Крым, Майкоп... Виновата я в том, что своим поведением довела мужа до того, что он сделал, - призналась Бакшеева. - Все годы совместного проживания я его спасала. Уехала я из города - он подрался в автобусе, пошла с сыном в кино - он покусал полицейского, хотела разойтись - он «вышел в окно». Ему поставили - членовредительство. Но в последнее время перестала обращать на это внимание. Если бы я знала, что он собирается сделать, я бы его остановила. Трагедии бы не произошло... А за то, что я жила и не любила, жалела, никогда себе не прощу, я, Ваша честь, себя за это презираю.

Выступление получилось эмоциональным. Бакшеева практически не смотрела в свой листок, который она держала трясущимися руками.

Но в итоге суд приговорил Наталью к 10 годам колонии общего режима и 1,5 годам ограничения свободы. Решение Фемиды она уже обжалует.

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