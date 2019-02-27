Суд приговорил жену «краснодарского каннибала» к 10 годам колонии

Прикубанский районный суд поставил точку в громкой истории о «краснодарских каннибалах», прогремевшей на всю страну в сентябре 2017 года. Тогда в районе Авиагородка дорожные рабочие нашли старенький мобильник, в памяти которого хранились жуткие селфи помятого мужика с отрезанной кистью женской руки в зубах.

Автора этих омерзительных снимков, Дмитрия Бакшеева, вычислили по сим-карте. А позже пробили и его адрес. Жил он, как выяснилось, вместе с женой Натальей в одной из комнат краснодарской общаги военного училища. Именно на территории «летки» и нашли страшную улику - женскую голову в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами... Следователи возбудили уголовное дело, парочку задержали.

На страшную находку наткнулся один из сержантов.

Поначалу операм Дмитрий рассказывал небылицы, якобы нашел останки женщины на помойке, по дурости забрал с собой, а потом во время ремонтной шабашки на квартире решил сделать «прикольные селфи». Позднее в жилище Бакшеевых обнаружили странные куски мяса (по словам соседей, на сковородке, в кастрюле и в холодильнике - Авт.).

Шумиха поднялась невообразимая - каннибалы в Краснодаре! Усложнял работу следствию и неизвестный источник в правоохранительных органах, который сливал информацию.

Наталья приревновала мужа к новой знакомой.

Однако сыщики выяснили, что супруги Бакшеевы причастны только к одному убийству. Все происходило так. 8 сентября 2017 года парочка решила выпить. Составить им компанию пригласили 35-летнюю знакомую Елену Вахрушеву (родом из Омутнинска Кировской области - Авт.). Приняв на грудь, Наталье показалось, что собутыльница флиртует с ее мужем. Этого повода оказалось достаточно, чтобы вспыхнула ревность.

Останки Елены правоохранители собирали буквально по кусочкам.

Наталья задумала убить возможную соперницу. Но не сама. С Еленой потребовала расправиться мужа. Как говорят соседи, Дмитрий - чистой воды подкаблучник: готов был сделать все, что попросит благоверная, выполнить любую команду супруги. Так поступил и в этот раз. Схватив нож, который он носил с собой в рюкзаке, Бакшеев дважды ударил знакомую в грудь. Далее он расчленил погибшую. Некоторые части тела спрятал там же, а остальные забрал.

Дмитрия задержали за селфи с останками женщины.

- Во время обыска в общежитии военного училища обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе (Дмитрий положил голову в ведро в холодную воду, чтобы она дольше сохранилась, и поставил в старом офицерском общежитии под лестницу - Авт.), - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Кроме того, на кухне найдены остатки пищи и замороженные мясные части. Согласно генетической экспертизе образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на территории училища также обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/694434" frameborder="0"></iframe> Жена краснодарского каннибала в зале суда.Евгения ХИЛЬКО

Наталью Бакшееву признали вменяемой. Дело ее слушалось в закрытом режиме. 4 февраля присяжные вынесли свой вердикт. По мнению коллегии, женщина виновна в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней Елены Вахрушевой.

- Наталью Бакшееву попросили признать виновной подстрекательстве к убийству и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы сроком на полтора года, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.

В суде Бакшееву защищали сразу три адвоката, однако добиться оправдательного приговора им так и не удалось. Как сообщает корреспондент «КП» - Кубань» из зала суда, Наталья получила 10 лет в колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы.

Наталья Бакшеева в зале судаФото: Евгения ХИЛЬКО

Правда, с решением Фемиды Наталья не согласна и намерена обжаловать.

Однако в уголовном деле Дмитрия Бакшеева точка еще не поставлена. По данным следствия, главный исполнитель преступления находится в специализированном диспансере закрытого типа после того, как у него обнаружили туберкулез в открытой форме. Врачи никаких прогнозов не дают, сколько времени займет лечение, не ясно. Уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

В зале суда Бакшеева вела себя тихоФото: Евгения ХИЛЬКО

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре задержали 35-летнего мужчину, сделавшего селфи с отрубленной рукой и головой

В полицию Краснодара обратился местный житель, который принес найденный на улице мобильный телефон. Как позже выяснилось, в памяти устройства были несколько селфи. На снимках неизвестный мужчина позирует с отрубленной рукой и головой женщины (читайте далее)

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Для друзей Наталья и Дмитрий Бакшеевы были обычной парой, много шутили, поздравляли с праздниками и звали в гости. Краснодарка Юлия Майстренкознает Дмитрия с самого детства. Они жили в одном общежитии на улице Зиповской. Она и не поверила в то, что супруги способны на убийство (читайте далее)

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