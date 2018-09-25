Каннибалы в Краснодаре: Наталью Бакшееву обвиняют в подстрекательстве к убийству

СЕГОДНЯ 09:35 2018-09-25T10:57:06+03:00

А уголовное дело в отношении Дмитрия выделили в отдельное производство из-за туберкулеза [шокирующие фото, видео]

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Расследование громкого уголовного дела о «краснодарских каннибалах» закончено. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летней Натальи Бакшеевой. Ее обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства 35-летней женщины.

Напомним, супругов Дмитрия и Наталью Бакшеевых задержали по подозрению в убийстве женщины еще в октябре 2017 года. Попались они совершенно случайно. Строители, которые ремонтировали одну из улиц Краснодара, нашли на дороге мобильник. Стали листать альбом с фотографиями и ужаснулись - в телефоне увидели селфи мужчины, который засунул отрезанную кисть женской руки себе в рот.

На страшную находку наткнулся один из сержантов.

Позже во дворе «летки», где он и жил вместе с супругой, обнаружили останки женщины. Женская голова лежала в оцинкованном ведре, а рядом на асфальте - скальп с рыжими волосами. По данному факту возбудили уголовное дело, а Дмитрия и Наталью задержали по подозрению в убийстве.

На кухне у парочки нашли много банок с консервированным мясом.

По версии следствия, в ночь на 8 сентября 2017 года Наталья вместе с супругом и ранее им незнакомой женщиной находились на углу улиц Дзержинского и Гастелло, где распивали спиртное.

В какой-то момент на почве ревности между Натальей и женщиной возник конфликт. Поэтому обвиняемая решила убить возможную соперницу. Но не сама.

Зная о слабом характере мужа и о его сильных чувствах к ней (Дмитрий всегда выполнял все ее требования), Наталья приказала ему убить их новую знакомую.

Погибшая родом из Кировской области.

- Выполняя требование, мужчина вооружился ножом, который хранил в своем рюкзаке, нанес им два удара в грудь женщины, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин. - От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Далее Бакшеев расчленил погибшую. Некоторые части тела он оставил на месте, спрятав, а остальные забрал.

- Во время обыска по месту жительства супругов в общежитии военного авиационного училища следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, на кухне найлены остатки пищи и замороженные мясные части неизвестного происхождения. Согласно заключению проведенной генетической экспертизы образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории также были обнаружены и изъяты некоторые останки тела убитой.

Что касается Дмитрия Бакшеева, то уголовное дело в отношении него выделили в отдельное производство.

- Он болен открытой формой туберкулеза. Это заболевание препятствует завершению стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы, - поясняют в прокуратуре региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/622371" frameborder="0"></iframe> Каннибалы в Краснодаре делали из людей тушенку.Семья каннибалов в Краснодаре орудовала почти 20 лет. На их счету может быть около 30 жертв! Многих из них заманили в ловушку на сайтах знакомств.

После лечения и получения заключения, следственные органы окончат расследование данного уголовного дела.

- Наталья сейчас находится под стражей, - добавляют в СУ СК России по Краснодарскому краю. - Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.

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