Руководство белореченского вуза, в котором торговали дипломами: Студенты учатся, а мелкие неприятности будут быстро забыты!

Громкая история о масштабной коррупции в стенах Белореченского филиала Адыгейского государственного университета потрясла всю страну. В начале апреля стало известно, что следователи возбудили уголовное дело и арестовали троих секретарей приемной комиссии.

Выяснилось, что сотрудники вуза торговали вполне настоящими дипломами с проставленными отметками и гербовыми печатями. За круглую сумму они задним числом зачисляли студентов без вступительных экзаменов, а потом выдавали документы о высшем образовании.

Одного члена приемной комиссии задержали при получении взятки Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Одну и секретарей приемной комиссии задержали прямо на рабочем месте. Женщина получила 1,8 млн рублей за дипломы для пяти граждан.

Масштабы коррупции представить сложно. При обысках в вузе и дома у сотрудниц филиала следователи изъяли более 100 млн рублей, происхождение которых объяснить никто не смог.

- Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и возможных других эпизодов незаконной деятельности. Действиям руководства филиала, преподавательского состава и других сотрудников будет дана надлежащая правовая оценка. Расследование уголовных дел продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

У здержанных изъяли более 100 млн рублей Фото: СУ СК по Краснодарскому краю

Тем временем, в самом Белореченском филиале Адыгейского госуниверситета вполне спокойно отреагировали на столь громкое дело. Говорят, учеба продолжается, а виновные ответят перед законом. И даже напомнили о коррупции в других сферах.

- В нашем филиале работают десятки честных, высокопрофессиональных преподавателей, в том числе кандидаты и доктора наук. И мы создадим все условия для стабильной учебы студентов. Вы знаете немало примеров про «оборотней в погонах» в правоохранительных органах, но никто же не говорит, что все работники правоохранительных органов – взяточники. И так в любой отрасли, хоть в медицине, образовании, среди чиновников, - говорится в сообщении, опубликованном на главной странице филиала вуза.

Руководство учебного заведения уточнило, что с начала работы в 1999 году оказывала образовательные услуги исключительно на платной договорной основе. А с 2015 года итоговую аттестацию студенты отправлялись в головной вуз, где и получали диплом, в случае ее успешного прохождения. Кроме того, за пять лет в бюджет филиал перечислил 114 млн налогов.

- За 20 лет работы филиала тысячи выпускников получили высокие профессиональные знания, и создали себе успешную карьеру. И мы готовы продолжать этот процесс. Мелкие неприятности будут быстро забыты, а жизнь продолжается и без профессии, без знаний в ней - никуда! – заявили в вузе.

А следователям теперь предстоит большая работа, чтобы отыскать всех «выпускников» Белореченского филиала АГУ с купленными дипломами. Правоохранители предлагают им добровольно сообщить об этом.

- В соответствии с нормами действующего законодательства лицо, добровольно сообщившее следователю о даче взятки, освобождается от уголовной ответственности. В этой связи следственное управление СКР по Краснодарскому краю предлагает гражданам, передававшим денежные средства сотрудникам филиала университета за получение диплома о высшем образовании, добровольно явиться к следователю и сообщить об этом, - добавили в пресс-службе краевого СУ СК.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Трех членов приемной комиссии филиала адыгейского вуза обвиняют в посредничестве во взятке

В Белореченске технические секретари приемной комиссии филиала Адыгейского государственного университета предлагали абитуриентам оформить документы с их дальнейшим зачислением без вступительных испытаний. За это они просили деньги. Средства передавались как лично, так и на расчетные счета банковских карт (читайте далее)