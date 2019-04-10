Мажорку на красном Бентли, которая представлялась краснодарской судьей, отправят в психушку

41-летнюю Катрин Атаеву-Добришман пока поместили под домашний арест, но потом ее могут отправить на лечение в психиатрическую клинику. Ибо люди, которые так себя ведут, как она, должны находиться под наблюдением специалистов.

Женщина прославилась тем, что парковалась на своем красном Бентли на пешеходном переходе, а в полиции махала корочкой судьи.

- Кроме того, она подозревается в угрозе убийством, причинении вреда здоровью в отношении судьи, а также в неуважении к суду, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Дело в отношении дамы на Бентли тянется с июля 2018 года. Тогда в Арбитражный суд края администрация Краснодара пожала иск о сносе самовольно возведенной гостиницы, которая и принадлежала женщине. Дело в суде рассматривают до сих пор. И пока судья не вынес решения, Атаева-Добришман разместила в соцсетях видео, на котором угрожала служителю Фемиды убийством.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/676100" frameborder="0"></iframe> "Могу себе позволить": женщина на "Бентли" паркуется на переходе.

- Кроме этого, фигурантка в видеороликах публично высказала в адрес судьи оскорбительные выражения, совмещенные с грубой нецензурной бранью, проявление явное неуважение к суду, - сообщили в СУ СК. – В итоге судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. А еще в отношении подозреваемой назначено проведение комплексной судебной психолого-нарколого-психиатрической экспертизы с помещением в стационар. Расследование уголовного дела продолжается.

Кстати, это были не первые ролики дамы на красном Бентли, размещенные в соцсетях. После того, как краснодарцы опубликовали видео ее парковки в центре города, она тоже записала бранный фильм в адрес тех, кто это сделал, называя их "сявками", "дворнягами", "мещанами" и "плебеями".