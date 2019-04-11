Победитель детского «Голоса» Данил Плужников снимет новый клип

Победитель третьего сезона шоу «Голос.Дети» 17-летний Данил Плужников собирается выпустить клип на свою песню «Пилигримм».

- Мы готовимся снять масштабное видео - клип, на сингл "Пилигрим", созданный в соавторстве с Давидом и Мари Тодуа. Сингл очень значим для меня. Смысл песни выражает мои надежды и чаяния, может быть поиск моего пути в жизни, - говорит Данил. – Песню уже полюбили поклонники и она стала победителем в интернет-конкурсе "За Доброту в Искусстве" Национальной Премии "На Благо Мира-2018". Долгих два года мы думали, искали сценарий, возможность, идеи и наконец нашли. Но оплатить такую сумму мы, увы, не сможем и поэтому вынуждены обратится к поклонникам.

Данил Плужников опубликовал видеообращение к своим фанатам, с просьбой поддержать рублем его новый проект. Всего же на съемки клипа с записью самого сингла необходимо 450 тысяч. Часть необходимой суммы у исполнителя есть, а вот еще 190 000 рублей не хватает.

- Сын очень хочет снять клип на эту песню, это его мечта, - рассказала сайту «КП»-Кубань» мама Данила Плужникова Ирина Афанасьева. – Почти два года он искал сценарий. Сын сотрудничает с одним продюсерским центром, там ему предложили около десяти сценариев, но все было не то. Ведь «Пилигримм» - серьёзная песня, и нужен был соответствующий ей сюжет, который бы подходил. И вот, наконец, он появился.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/702498" frameborder="0"></iframe> Данил Плужников о новом.

Кроме записи самого клипа, необходимо еще в студии записать и песню. Ведь голос у Дани изменился, он теперь звучит по-другому. Это больше не тонкий детский голосок, а новый баритон.

Сюжет клипа Даня держит под строгим секретом и всех карт не раскрывает. Но для «Комсомолки» немного приоткрыл завесу тайны.

Даня Плужников на сцене. Фото: архив Данила Плужникова

- Это проект о самоотверженной личности, огонь которой не погаснет, которая вопреки всем стенам и преградам изо всех сил пытается добиться своей цели, - рассказывает исполнитель. – И это будет маленькое кино, с большим количеством массовки и съемками в разных частях Москвы. Думаю, уже в мае, когда потеплеет и будет больше зелени на улице, начнем снимать клип.

Призыв о сборе денег на клип Данил опубликовал на одном из сайтов, который и специализируется на этом. Уже сейчас собрано 25 % от нужной суммы. Кстати, те, кто поддерживают победителя детского «Голоса», одними из первых получат ссылку на новый клип Дани.

ВАЖНО

Как поддержать Данила Плужникова

Сбор денег на клип исполнителя объявлен на сайте народного финансирования. Внести свой вклад в съемки клипа можно здесь