Обзор матча Динамо - Краснодар 14 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» сыграл вничью с «Динамо» в матче 23 тура чемпионата России по футболу со счетом 1:1. Этот результат оставляет «быков» делить вторую строчку с «Локомотивом» - у обеих команд по 42 очка.

Обзор матча Динамо - Краснодар 14 апреля 2019

«Динамо» подошло к этой игре на 13-й строчке в турнирной таблице, «Краснодар» - третьим, но имеел матч в запасе и все шансы вернуть вторую позицию, которую после победы над «Ахматом» удерживал «Локомотив».

«Краснодар» в очередной раз перестроил атаку. На ее острие вышел Классон, на правый фланг с первых секунд был брошен вундеркинд Сулейманов, а Игнатьев остался в запасе.

Итоговый счет и голы

Динамо – Краснодар - 1:1 (0:0). Голы: Марков, 77 – Вандерсон, 87.

Статистика игроков

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов (Хольмен, 79), Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Соу, Черных (Грулев, 60), Луценко, Марков.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Скопинцев (Рамирес, 77), Спаич, Газинский, Стоцкий, Каборе (Уткин, 66), Перейра, Классон, Вандерсон, Сулейманов (Игнатьев, 46).

Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

Предупреждения: Марков, 36, Луценко, 43, Соу, 83 - Каборе, 26, Вандерсон, 41.

14 апреля. Химки. Стадион «Химки». Вместимость 18636 зрителей.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

«Динамо» по-хозяйски начало эту игру и не позволило «Краснодару» завладеть инициативой. В первые 10 минут «бело-голубые» могли отличиться. Луценко разрезал оборону «горожан» точным пасом на Маркова и только вратарь «горожан» Сафонов смог в самоотверженном броске предотвратить угрозу. После этого ему понадобилась помощь медиков, Крицюк был готов вступить в игру, правда, замены не потребовалось.

В середине тайма тройка нападения «Краснодара» поменялась местами, Сулейманов стал центфорвардом, но ожидаемого эффекта это не принесло. Единственный опасный момент был создан после углового, удар головой Спайича пришелся точно в руки Шунину.

Единственный удар в створ в первом тайме состоялся благодаря Морозову, который с 22-х метров плотно пробил, Сафонов выручил «быков».

«Динамо» больше атаковало, владело мячом и чаще создавало моменты, которые все же не были достаточно опасны. Поэтому 0:0 к перерыву – закономерный результат.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Мурад Мусаев сделал замену уже в перерыве. Магомед-Шапи Сулейманова заменил Иван Игнатьев. С первых минут «Краснодар» прибавил в агрессии и создал опасный момент в начале тайма. Вандерсон прорвался вдоль лицевой и дал точную передачу на Стоцкого, его удар пришелся в отставленную руку Евгеньва. Арбитр Турбин оставил эпизод без внимания.

У «Динамо» во втором тайме вышел Грулев вместо Черных и создал неплохой момент, его удар пришелся в руки Сафонова. К 65-й минуте хозяева снова начали забирать инициативу. Мурад Мусаев бросил в бой воспитанника «Краснодара» Даниила Уткина, он заменил Шарля Каборе, который получил желтую карточку и пропустит матч против «Зенита».

Молодой полузащитник сразу же воспользовался возможностью пробить в угол и проверил Антона Шунина. Капитан «Динамо» выловил мяч у штанги.

И все же счет открыли хозяева поля. Угловой на 77-й минуте закончился точным ударом головой в исполнении Морозова, который переиграл Газинского и попал в угол без шансов для Сафонова. А голевую передачу записал на себя Жоаозиньо.

«Краснодар» смог отыграться на 87-й минуте. После тонкого розыгрыша с участием Уткина и Классона Перейра пробил в штангу, а на добивание в пустые ворота подоспел Вандерсон.

В оставшееся время Классон и Вандерсон имели шанс вырвать победу, но мяч после их розыгрыша пролетел мимо Игнатьева. А на последней минуте Шунин сотворил суперсейв после удара Уткина.

Итог матча Краснодар – Динамо 1:1.

“КП” провела онлайн-трансляцию матча Динамо - Краснодар.