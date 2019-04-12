2019-04-12T16:13:05+03:00
Происшествия

В суд передали материалы уголовного дела автохама, который избил инвалида в Сочи

Расследование завершили [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Автохаму грозит тюрьма\ФОТО: Личный архив Артура БурьяноваАвтохаму грозит тюрьма\ФОТО: Личный архив Артура Бурьянова
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35-летнего мужчину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью безногому водителю и уничтожении его имущества. Артур Бурьянов избил инвалида за то, что он слишком медленно ехал по трассе. Возбудили 2 уголовных дела, а материалы недавно передали в суд.

- По данным следствия, 35-летний водитель за рулем Mercedes-Benz и 31-летний водитель-инвалид за рулем BMW ехали в попутном направлении, - сообщает СУ СКР края. - BMW двигался по левой полосе медленнее, чем Mercedes. Злоумышленнику это не понравилось, он обогнал машину инвалида и остановил ее, несколько раз затормозив перед ней.

Затем мужчина перекрыл BMW проезд, вышел из машины и начал скандалить. Отломал антенну и повредил кузов. Ущерб составил более 36 тысяч рублей. После этого нападавший через приоткрытое переднее стекло водительской двери не менее пяти раз ударил рукой по лицу инвалида.

- Расследование уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью местному жителю и уничтожении его имущества из хулиганских побуждений завершено. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

Напомним, в Сочи 6 января инвалид 1 группы Александр Камин спокойно ехал по своим делам. Потом парень услышал, как сзади ему кто-то начал сигналить. Оказалось, это был Артур Бурьянов, водитель черного «Мерседеса», который так просил пропустить его. Затем иномарка обогнала машину инвалида. Видимо, спокойная езда Александра так взбесила Артура Бурьянова, что тот решил полихачить. Водитель иномарки начал резко тормозить перед машиной Александра, провоцируя ДТП.

По словам очевидцев, после этого Артур Бурьянов вышел из машины с недовольной миной, ударил машину инвалида, обматерил обидчика и уехал. Все это время конфликт снимал авторегистратор. Александр не растерялся, съехал на обочину и начал звонить в полицию. В это же время вернулся водитель «Мерседеса». Как только инвалид пытался тронуться с места, Александр Бурьянов слегка ударил его машину, выскочил из салона своего авто и стал бить инвалида, который звал на помощь. Так автохам хотел забрать у пострадавшего авторегистратор, но тот не поддавался. Когда инвалид начал звонить в полицию, Бурьянов разбил окно его машины.

СПРАВКА «КП»

Судя по информации в соцсетях, Артур Бурьянов - местный предприниматель. Родился в 1984 году, женат. Несколько раз привлекался к администартивной ответственности, также у него есть просроченные платежи по кредитам.

Автохам в Сочи избил инвалида.Источник: СОЧИ24

ИСТОЧНИК KP.RU

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