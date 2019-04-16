«Оленьки больше нет»: Cанитарке детской поликлиники, хладнокровно убившей свою дочь, грозит до 20 лет тюрьмы

У друзей и близких семьи до сих пор не укладывается в голове эта жуткая история. В минувшие выходные в станице Гостагаевской под Анапой 36-летняя Вероника Д. зарезала в гостях у родственников свою четырехлетнюю дочь Олю. Во время посиделок Вероника взяла на руки девочку, вышла с ней во двор. В руках у женщины нож никто не заметил. На улице мать с дочуркой побыли всего несколько минут, но эти мгновенья оказались последними для малышки.

- Она ударила ее ножом в шею, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю.

После содеянного женщина зашла обратно в дом и буднично сообщила: «Олечки больше нет». Родня бросилась вызывать скорую, полицию, но было уже поздно - девочку не спасли.

Никто из хозяев дома даже не заподозрил неладное. Женщина вела себя нормально, была ласковой с малышкой, не ругала ее и уж тем более не поднимала руку. А тут в нее словно бес вселился.

Шоком расправа над ребенком стала и для бывших коллег Вероники.

- Три месяца работала с ей, доченьку она всегда называла «Олечка», с восторгом сообщала о проведенных вместе с ней выходных. То в дельфинарий пойдут, то на набережной кататься на пони, - говорит Ольга. - Более доброго и сочувствующего человека, чем она, не встречала. Она дружелюбная, рассудительная, спокойная. В голове не укладывается, что такое могло произойти у ней в семье...

Ничего плохо не могут сказать и молодые мамочки, с детьми которых часто играла четырехлетняя Оля.

В этом доме и жила мама с девочкой.

- Никогда не замечала грубого отношения к ребенку! Мой сын с ее доченькой играли вместе на площадке, сама Оленька была умной девочкой, всегда так задорно смеялась, - вспоминает одна из девушек.

Что заставило женщину совершить страшное - убить свое дитя - предстоит только выяснить. Но на допросе Вероника обмолвилась, что услышала странные голоса, которые и приказали ей схватиться за нож.

Сейчас с женщиной работают следователи. Сразу после расправы ее задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время женщину отправят на проведение психолого-психиатрической экспертизы.

Но уже сейчас известно, что Вероника страдала шизофренией, более того - наблюдалась у врача.

- У нее справка была на руках. При этом каким-то образом она устроилась санитаркой в детскую поликлинику... - говорит одна из жительниц Анапы Анастасия.

Незадолго до случившегося женщина проходила очередной курс лечения. 12 апреля врачи отпустили ее домой, чтобы она могла провести время с семьей. А 14-го числа произошла трагедия.

Отец Олечки, словно предчувствуя, в тот роковой день позвонил Веронике и попросил увидеться с дочуркой. Мужчина хотел прогуляться с девочкой, но бывшая супруга наотрез отказала и повезла малышку в станицу Гостагаевскую.

- После развода она и стала странной. Большим ударом для нее это было, - говорят соседи. - Помнится, еще случай был летом 2018-го. Тогда в квартире у семьи был пожар. Приехала полиция, органы опеки, разбирались...

- В ходе расследования также тщательным образом будут изучены условия жизни и воспитания ребенка в данной семье, в том числе имелись ли основания полагать, что в семье могут нарушаться законные интересы малолетней, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Женщине грозит до двадцати лет тюрьмы.