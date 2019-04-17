Отец 3-летнего мальчика, пострадавшего в кафе: Помощи не надо, просто помолитесь за сына

За судьбой трехлетнего мальчика, руку которого затянуло в тестомес в одном из кафе Усть-Лабинска, сейчас следят много неравнодушных горожан. Напомним, трагедия случилась 16 апреля в кондитерской в центре города. Именно в главном зале одна из семей праздновала день рождения. В числе приглашенных была молодая пара, которая пришла в заведение вместе с маленьким сынишкой.

В разгар веселья взрослые услышали плач мальчика. Крик доносился из кухни, где работают кондитеры. Оказалось, когда родители на мгновенье отвлеклись, ребенок пробрался на кухню заведения, подошел к комбайну для замешивания теста и засунул руку, которую тут же затянуло в агрегат.

- Мама мальчика, Анастасия, как квочка всегда оберегает своего мальчика. Даже представить невозможно, как могла произойти такая беда, - настаивают знакомые семьи.

Почему мальчик беспрепятственно смог попасть к тестомесу, выяснят следователи.

Взрослые, прибежавшие на помощь, выключили тестомес и вызвали скорую. К счастью, мальчик остался жив, но получил серьезные травмы. По словам врачей, у ребенка открытый перелом ключицы, левой руки и ребер.

- Я видела этого мальчика в приемном покое больницы, куда его привезли сразу после случившегося. Шли разговоры на счет ампутации ручки по самое плечо. Очень сильно ее раздробило, говорили, что ткани очень сложно будет сшить, - рассказала «КП» - Кубань» Виктория Юрикова, которая столкнулась с семьей мальчика уже в больнице. - Что в итоге решили врачи, не знаю. Очень переживаю за этого малыша, я ведь сама мама.

Пострадавшего мальчика накануне ночью доставили в Краснодар из районной больницы. Сейчас состояние его оценивается как крайне тяжелое.

Был ли тестомес включен или же мальчик нажал кнопку самостоятельно, выясняют правоохранители. Кроме того, следователям предстоит узнать, почему мальчик беспрепятственно смог попасть на кухню кондитерской.

- По факту произошедшего проводится проверка, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю.

Известно, что заведение после инцидента свою работу не прекращало.

КСТАТИ

Сотни неравнодушных жителей Усть-Лабинска хотели организовать сбор средств для семьи. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», родители пострадавшего мальчика от помощи отказались.

- С моим ребенком все будет хорошо, сегодня уже начал приходить в себя. Нам не нужны финансовые средства, все у нас есть. Кто хочет помочь, помолитесь за нашего сына. Спасибо за участие, - сказал отец пострадавшего мальчика Денис К. - Кто нас знает лично, тот в курсе, - ни я ни моя жена не употребляем спиртное. Просто не досмотрели...

СПРАВКА «КП»

Тестомес - это оборудование для приготовления различных видов теста. Месильный орган, напоминающий букву S или Z, двигается вокруг своей оси и таким образом месит тесто, находящееся в основном корпусе.