2019-04-17T22:07:37+03:00
Происшествия

«Наш директор на больничном!»: руководителя белореченского филиала Адыгейского госуниверситета заключили под стражу

Благодаря ей сотрудники вуза торговали дипломами с 2014 года
Андрей ГОРЕЛОВ
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Лариса Вицюк работала директором 5 лет и торговала дипломами\ФОТО: АГУЛариса Вицюк работала директором 5 лет и торговала дипломами\ФОТО: АГУ
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В начале апреля следователи возбудили уголовное дело и арестовали троих секретарей приемной комиссии. Они торговали дипломами, ставили в них оценки и заверяли документ печатью. Для этого со студентов требовали деньги. Затем задним числом зачисляли их без экзаменов, а потом отдавали диплом. Одну и секретарей приемной комиссии задержали на работе с поличным, когда та получила 1,8 млн рублей за дипломы для пяти граждан. Затем начались обыски в вузе и дома у сотрудниц филиала. Следователи изъяли более 100 млн рублей. Откуда деньги, никто объяснить не смог. А вот теперь взяли под стражу директора филиала в Белореченске Ларису Вицюк.

- Возбуждено уголовное дело в отношении директора Белореченского филиала Адыгейского государственного университета, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. – Ее подозреваем во взяточничестве, совершенного организованной группой с использованием служебного положения в крупном размере по части 5 статьи 290 УК РФ.

По данным следствия, с марта 2014 года подозреваемая создала преступную группу вместе с подчиненными. Они согласовывали роли и действовали по плану. Когда абитуриенты обращались с вопросом о поступлении в университет, секретари приемной комиссии предлагали оформить документы с зачислением без вступительных испытаний задним числом за деньги. Директор филиала поручала подчиненным принимать взятки наличными и безналичными.

- Лариса Вицюк использовала служебное положение, чтобы обязать сотрудников филиала и преподавателей оформлять для абитуриентов документы задним числом и выдать дипломы со всеми оценками, - сообщает пресс-служба СУ СКР края. - Продолжаем расследование уголовных дел в отношении трех секретарей приемной комиссии. Их обвиняем как посредников во взяточничестве и покушении на эти действия. Директора филиала заключили под стражу.

Чтобы отыскать всех «выпускников» Белореченского филиала АГУ с купленными дипломами, следователи предлагают им добровольно сообщить об этом.

- Лицо, добровольно сообщившее следователю о даче взятки, освобождается от уголовной ответственности. В этой связи следственное управление СКР по Краснодарскому краю предлагает гражданам, передававшим денежные средства сотрудникам филиала университета за получение диплома о высшем образовании, добровольно явиться к следователю и сообщить об этом, - добавили в пресс-службе краевого СУ СК.

В филиале Адыгейского госуниверситета от комментариев по поводу ареста директора воздержались и сказали, что Лариса Вицюк сейчас на больничном.

- За 20 лет работы филиала тысячи выпускников получили высокие профессиональные знания, и создали себе успешную карьеру. И мы готовы продолжать этот процесс. Мелкие неприятности будут быстро забыты, а жизнь продолжается и без профессии, без знаний в ней - никуда! – заявили в вузе. – Директора сейчас нет на месте, она на больничном, мы работаем до 15:00.

СПРАВКА «КП»

Вицюк Лариса Аслановна родилась 12 марта 1975 года в Белореченске. В 1997 году окончила Адыгейский государственный университет в Майкопе факультет иностранных языков с красным дипломом. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Лексико-семантические и синтаксические средства реализации ложного дискурса».

С 2006 года по 2011 год работала помощником директора филиала Адыгейского государственного университета в Белореченске. Затем с 2011 года по 2014 год - доцент кафедры гуманитарных и правовых дисциплин. С марта 2014 года - директор филиала АГУ в Белореченске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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