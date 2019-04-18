На Кубань в апреле вернулась зима: Несколько районов края засыпало снегом
Уже вечером 17 апреля большинство жителей Кубани получили от МЧС тревожные сообщения: «Объявлено метеопредупреждение». Сообщалось, что погода резко ухудшится, ожидаются заморозки.
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Всего за одну ночь погода в Краснодарском крае изменилась до неузнаваемости. После почти летнего тепла, когда многие жители Кубани ходили чуть ли не в сланцах, проснувшись, обнаружили на улице небольшие белые сугробы.
Снежные хлопья увидели в Кореновске и в станице Новотитаровской.
Встретили зиму в середине апреля и краснодарцы по дороге на работу. Многие жители так удивились погоде, что поспешил запечатлеть капризы природы. Когда еще в апреле увидишь снег?
Снег в Краснодаре 18.04.19 Видео: instagram.com/ena_ol.
- Сюрпризы краснодарской весны. 18 апреля. Снег. По ощущениям минус 2, - так описывает погоду за окном одна из жительниц краевого центра Елена.
Как сообщает Гидрометцентр, на Кубань обрушился циклон со Средиземного моря, принесший осадки и сильный ветер.
На Кубани в апреле пошел снег.соцсети
Предполагается, что такая температура сохранится до конца недели, воскресенья, 21 апреля.
Жителей Кубани просят соблюдать меры безопасности при дальних поездках. На дорогах из-за проливных дождей ожидается ухудшение видимости.
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- Возможен риск гибели сельскохозяйственных культур, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU