На Кубань в апреле вернулась зима: Несколько районов края засыпало снегом

Уже вечером 17 апреля большинство жителей Кубани получили от МЧС тревожные сообщения: «Объявлено метеопредупреждение». Сообщалось, что погода резко ухудшится, ожидаются заморозки.

Фото: instagram.com/romashka_53

Всего за одну ночь погода в Краснодарском крае изменилась до неузнаваемости. После почти летнего тепла, когда многие жители Кубани ходили чуть ли не в сланцах, проснувшись, обнаружили на улице небольшие белые сугробы.

Снежные хлопья увидели в Кореновске и в станице Новотитаровской.

Встретили зиму в середине апреля и краснодарцы по дороге на работу. Многие жители так удивились погоде, что поспешил запечатлеть капризы природы. Когда еще в апреле увидишь снег?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="302" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/703903" frameborder="0"></iframe> Снег в Краснодаре 18.04.19 Видео: instagram.com/ena_ol.

- Сюрпризы краснодарской весны. 18 апреля. Снег. По ощущениям минус 2, - так описывает погоду за окном одна из жительниц краевого центра Елена.

Как сообщает Гидрометцентр, на Кубань обрушился циклон со Средиземного моря, принесший осадки и сильный ветер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="264" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/703901" frameborder="0"></iframe> На Кубани в апреле пошел снег.соцсети

Предполагается, что такая температура сохранится до конца недели, воскресенья, 21 апреля.

Жителей Кубани просят соблюдать меры безопасности при дальних поездках. На дорогах из-за проливных дождей ожидается ухудшение видимости.

Фото: instagram.com/lubashka_kusii

- Возможен риск гибели сельскохозяйственных культур, - сообщают в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.