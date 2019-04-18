Непогода на Кубани: край может остаться без урожая слив и абрикосов из-за заморозков

На плодородной Кубани в конце апреля выпал снег. И пусть пролетающие огромные мокрые хлопья заметить успели не все, последствия от такой погодной «свиньи» для только-только оживающих растений могут быть катастрофическими.

- Растения - это не болтик, не винтик в нашей среде, сказать, что оно сейчас испытывает и выживет ли, трудно. Это живой организм, - рассказал «КП» - Кубань» доктор сельскохозяйственных наук Сергей Чумаков. - В теории все наши плодовые деревья способны выдержать заморозок до 1,5 градусов мороза. Но все зависит от того, в какой стадии развития находится плод.

Взять, например, абрикос, буйное цветение которого возвещало, что покупать с прилавков заморское нам точно не придется.

- Думаю, завязи появиться успели до этих заморозков, - продолжает Чумаков. - Но они сейчас очень ранимы. И вполне возможно, что части урожая мы в этом году точно лишимся.

Уличные градусники показывали совсем не весеннюю температуру

Правда, по словам ученого, на Кубани давно не выращивают этот фрукт в промышленных масштабах. А значит, ущерба экономике потеря не нанесет. Разве что в десятках семей недосчитаются пары банок любимого варенья на зиму. А вот, отсутствие какой культуры точно может нанести урон бюджету кубанских бизнесменов, занимающихся выращиванием плодовых, так это слива.

- Она тоже очень не любит холод, - говорит Чумаков. - Кроме того, ее плодовитость зависит от работы пчел, к примеру. А они сейчас точно не летают. Значит, опыления не происходит.

Вместе с плантациями слив под угрозой замерзания находятся и персики. Это нежнейшее дерево вообще чувствительно ко всякого рода переменам, к нестабильности в погоде - тем паче.

- Важно же, чтобы перепадов температурных не было, - продолжает доктор наук. - Из жары в холод и наоборот.

Но резкого потепления синоптики и не обещают. Холод точно задержится на Кубани до завтра, 19 апреля. Весна вернется лишь ближе к следующей неделе.