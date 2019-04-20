Краснодар - Зенит 20 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 24 тура чемпионата России по футболу

Игра «Краснодар» - «Зенит» центральный матч 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Чемпионат России по футболу выходит на финишную прямую. «Зенит» продолжает лидировать, но битва за «золото» только начинается. «Краснодар» и «Локомотив» продолжают преследовать питерскую команду. Многие эксперты называют этот матч решающим. Если победит «Краснодар», то отрыв в 3 очка за 6 оставшихся матчей не выглядит пропастью, которую невозможно преодолеть. В случае поражения «быков» «Зенит» практически может оформлять чемпионство.

«Краснодар» может как минимум зацепиться за 2-3 место, чтобы впервые попасть в Лигу чемпионов. Правда, последние 2 игры с «Крыльями Советов» и «Динамо» говорят о спаде команды, которая выдала последний раз качественный матч против сильного соперника - «Валенсии».

Статистика личных встреч Краснодар - Зенит 20 апреля 2019

«Краснодар» и «Зенит» провели 15 матчей. В этих играх «быки» отпраздновали успех 3 раза, 3 игры завершились мирным исходом и 9 матчей принесли победу питерцам. Общая разница мячей в противостоянии – 27:11 в пользу сине-бело-голубых. В первом круге в октябре 2018-го «Зенит» дома победил «Краснодар» - 2:1.

Прогноз «КП» на матч Краснодар - Зенит 20 апреля 2019

Составы команд Краснодар - Зенит 20 апреля 2019

У «Краснодара» не сыграет Шарль Каборе, а «Зенит» подойдет к матчу без травмированных и дисквалификаций.

Трансляция матча Краснодар - Зенит 20 апреля 2019

Прямая телетрансляция матча Краснодар – Зенит начнется 20 апреля в 20:55 на телеканале Матч ТВ.