Обзор матча Краснодар - Зенит 20 апреля 2019: счет, голы, статистика игроков

«Краснодар» проиграл «Зениту» в матче 24 тура чемпионата России по футболу со счетом 2:3.

Обзор матча Краснодар - Зенит 20 апреля 2019

Чемпионат России по футболу выходит на финишную прямую. «Зенит» продолжает лидировать, но битва за «золото» только начинается. «Краснодар» и «Локомотив» продолжают преследовать питерскую команду. Многие эксперты называют этот матч решающим. Если победит «Краснодар», то отрыв в 3 очка за 6 оставшихся матчей не выглядит пропастью, которую невозможно преодолеть. В случае поражения «быков» «Зенит» практически может оформлять чемпионство.

Итоговый счет и голы

Краснодар – Зенит: 2:3. Голы: Игнатьев, 24, Перейра, 90 – Дзюба, 19, 96, Ракицкий, 69.

Статистика игроков

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Барриос, Дзюба (19 – гол), Азмун, Дриусси (Шатов, 95), Ригони (Анюков, 85).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Петров (Стоцкий, 88), Спаич, Газинский, Игнатьев (24 – гол, Скопинцев, 72), Перейра, Классон, Вандерсон, Уткин Шапи, 60) , Рамирес.

Судья: Сергей Карасев.

Предупреждения: Ригони, 34, Смольников, 44, Ракицкий, 46, Перейра, 66, Сулейманов, 85, Анюков, 85.

20 апреля. Краснодар. Стадион «Краснодар». Вместимость 35074 зрителей.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

С первых минут «Зенит» мог выйти вперед. 3 опасных момента создали Дзюба, Азмун и Ригони. Гости применяли высокий прессинг, как делало московское «Динамо». «Краснодар» с первых минут оборонялся и ничего не мог сделать. Сафонов за 15 минут спас 4 раза. Мусаев выставил схему с 3 нападающими, чтобы пораньше решить все вопросы с соперником. Но не сразу это удалось. Дзюба открыл счет раньше, а Игнатьев через 6 минут сравнял. Причем в составе хозяев уже были 3 воспитанника академии – Игнатьев, Уткин, который заменил Каборе, и Сафонов – лучший вратарь в РПЛ по количеству отраженных ударов в створ – 86 %. В 1 тайме было 25 ударов по воротам, как в хоккее. Игра шла без центра поля. Азмун попал в штангу, Игнатьев не реализовал момент. Казалось, что ты смотришь не РПЛ, а АПЛ. Итог 1 тайма – 1:1.

ВТОРОЙ ТАЙМ

С перерыва команды вышли с боевым настроением. У «Краснодара» есть, кем усилить игру – Ари, Шапи, Скопинцев на фланге. Можно было ожидать замену на усиление, но этого не произошло. С первых минут начал давить «Краснодар», а «Зенит» очень опасно огрызался на контратаках, мяч не шел в ворота благодаря Сафонову. На 60-й минуте Шапи поменял Уткина , очень атакующая схема была у хозяев. Игра шла без середины поля. За час 32 удара по воротам! Хоккей, а не футбол! На 69-й минуте со штрафного отличился Ракицкий, хозяевам нужно было начать давить на ворота гостей. На кону было не только чемпионство, но и Лига чемпионов. К концу игры хозяева перешли на игру с 3 защитниками. В конце матча началась потасовка из-за долгих замен гостей. Ари выбежал к резервному арбитру и стал жаловаться на затяжку времени. Задержки учел арбитр и добавил 7 минут. Перейра сравнял счет на 90 минуте! А Дзюба похоронил шансы краснодарцев на 96 минуте. Зенит чемпион России. 8 очков вряд ли получится отыграть у ближайшего преследователя.

Итог матча Краснодар – Зенит 2:3.

«КП» провела онлайн-трансляцию матча «Краснодар» - «Зенит».