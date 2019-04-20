«Он не единственный шанс, он — опора»: школьница вышла замуж, чтобы избежать детдома

Невеста на выданье - 17-летняя Ксения Сапельникова из небольшого городка Кропоткин в Краснодарском крае. В декабре после решения суда школьница вместе с другими двумя сестрами 16 и 14 лет должна была покинуть отчий дом и отправиться в казенный - реабилитационный центр для несовершеннолетних. А там, как знать... Если повезет, то найдут взрослым уже девчонкам семью для передержки. Через год старшей исполнится восемнадцать и она вольна будет делать со своей жизнью, что ей заблагорассудится. Но органы опеки, они ведь тоже люди, решили помочь пропустить этот травмирующий этап, посоветовав... выйти замуж.

- А что? Нынче молодежь уже давно друг с другом... того, - посудачили соседи, согласившись с этим гуманным решением.

До самого судьбоносного события сегодня, 20 апреля, Ксюша продолжала жить с отцом, хотя формально представителем девочки уже являлся ее жених, 25-летний Юлий Сивачев. Права на дочку с легкостью передала ему новая опекунша девочек — родная мать, которая бросила их, когда Ксюше было 4 года, а младшей из сестер — 8 месяцев.

- В администрации района меня проверяли на серьезность намерений, - рассказывает Юлий «Комсомольской правде» - Кубань». - Об ответственности за отношения с несовершеннолетней предупредили.

Но главное, хочет донести Юлий, его намерения взять Ксюшу в жены продиктованы не милосердием.

- Я люблю Ксюшу. И я не спасаю ее от детдома, а искренне хочу, чтобы Ксюша была моей женой, - говорит парень.

Сама школьница спешит сменить фамилию, «прославившую» их семью на всю страну.

- Юлий — уже моя опора. Это он предложил мне выйти за него, - настаивает девушка.

Андрей Сапельников в свои 53 года весит 200 кг

Где будут жить, молодые пока не решили.

- Однозначно отдельно от отца Ксении, - говорит «Комсомолке» глава новой семьи.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Отец Ксении Андрей Сапельников в свои 53 года весит 200 килограммов и с трудом передвигается по квартире. Фактически работать он уже не способен. В последнее время семья из четырех человек жила на пенсию 85-летней матери Сапельникова (что-то около 20 тысяч рублей). Несколько лет назад вместе с детьми он переехал из Сочи, когда к ним в квартиру зачастили комиссии органов опеки. Одинокий отец дочерей - случай не рядовой!

В Кропоткине, где Сапельников с дочерьми поселился 5 лет назад, его лишили-таки родительских прав на 17-летнюю Ксению, 16-летнюю Леру и 14-летнюю Дашу. Часто ругаемые службы в его случае проявили похвальную бдительность.

Девчонки хоть и учатся без единой тройки, поют, читают книги, но жилья своего нет - ютятся в съемном бараке в одной комнате с практически прикованным к постели отцом. Впрочем, вместе - это громко сказано. Пять дней в неделю девочки жили в интернате для малоимущих (оказывается, школы для бедных - это вовсе не миф). Дома бывали только по выходным и праздникам.

«Из-за избыточного веса и хронических заболеваний он почти все время проводит в постели. В ней курит и ходит по нужде в ведро. Соответственно, не работает. При этом не имеет никакого медицинского заключения о своем истинном состоянии здоровья, - гласит решение суда. - И на все требования комиссии по делам несовершеннолетних отказывается его проходить. Доход семьи складывается из пособий на детей и помощи его престарелых родителей».

Младшие сестры уехали в Сочи (точнее, на окраину Сочи, в съемную хатку где-то на дачах). Старшая же Ксения наотрез отказалась ехать к матери. А раз так, то ей грозил последний год до совершеннолетия провести в детдоме.

- Почему не лечитесь, инвалидность не оформите? Все же какие-то деньги, - интересуемся.- Ну ради дочек-то...

Отец-одиночка задумчиво чешет затылок. И находит... неубедительное объяснение.

- Мне квалифицированная медицинская помощь нужна, а что могут врачи здесь, в Кропоткине?! - говорит Сапельников. - Да и прописан я в Сочи. Но тудв не доеду, я и в магазин-то не могу выйти.

В нем вообще много противоречий, но обвинить в нелюбви к дочерям точно нельзя. В отличие от другой кровной родительницы.

Здравствуйте, я ваша мама!

О матери 17-летняя Ксюша старается говорить сдержанно. Время давно стерло из ее памяти светлый образ из детства и даже обиду. В четыре года она долго и жалобно звала ее по ночам. А потом просто отвыкла.

С новым кавалером мама девочек живет за занавескойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Папа у нас был мама, - говорит взрослая уже девушка. - Мы и звали его «папмам» в детстве.

Однако в декабре прошлого года, по жестокой иронии судьбы, именно матери — Елене Сапельниковой было передано право распоряжаться судьбами ее и сестер.

Страница Елены в соцсетях весьма красноречива. В графе «Увлечения» она фиксирует: «Бескорыстные секс-знакомства в Сочи». Мать четверых детей (у Елены есть еще сын от первого брака) нигде не работает.

Остается только догадываться, почему 13-летнее отсутствие матери в жизни ее дочерей и доходов на их нынешнее содержание, не пошатнули позицию органов опеки в суде.

Страница мамы в соцсетях

Идем в органы опеки Кропоткина, чтобы разрешить мучащий вопрос: это забота о неблагополучных детях или желание избавиться от проблемы?

- Мы не имеем права давать персональную информацию о подопечных. А свою позицию уже высказали в суде, - заявила «Комсомолке» Елена Сазонова, специалист по работе с неблагополучными семьями в Кропоткине.

Тем временем, 20 апреля у светящейся от счастья Ксении — свадьба. А 16-летняя Лера и 14-летняя Даша уже три месяца не ходят в школу, живя с безработной матерью и ее очередным кавалером за занавеской.

- У нас пока нет детей... Но это пока, - кокетливо мнет ручку своего избранника многодетная «инфанта» на одном из федеральных каналов, тут же забыв по какому поводу ее пригласили. - Хотим девочку или мальчика... Все равно. Наличие дочек за занавеской ее не смущает. Кстати, о наличии у зазнобы трех дочек ее жених узнал неделю назад.

Обслуживающий персонал для отца и обуза для матери

Родная сестра Сапельникова Вера Петровна, научный сотрудник одного из краснодарских НИИ, в беде брата винит только его самого.

- Девчонок жалко. Никудышная мать у них была, хотелось бы грубее сказать. И отец не лучше. Он всегда хотел работать только на себя. А по сути, не хотел работать совсем, - хоть и помогает родне, но и порицает тетка. - В Сочи материну квартиру загадили, вот и стали соседи жаловаться, вонь была и от детей, когда в школе учились. Органы опеки пошли к ним. А он решил, что в Кропоткине ему будет легче жить, уехал.

По словам тети, в однокомнатную квартиру в Краснодаре поселить троих девчонок она не может. Да и на пенсии уже, столько ртов прокормить сложно.

Надо сказать, в школе станицы Казанской, где девочки учились пока их не отправили к матери в Сочи, педагоги хорошо о них отзываются. Много читают, старшие отлично поют. Удивительно, но бытовые и семейные трудности не отразились на состоянии их интеллекта. Ксюша мечтает быть первоклассным поваром, Лера собирается поступать в медицинский, только младшенькая Даша с выбором профессии пока не определилась. Несчастный случай сделал ее инвалидом: сестра решила ее избавить от вшей керосином, а он полыхнул от включенной рядом плиты.

- У нее было обожжено 30 процентов кожи, краснодарские медики восстанавливали ей лицо, взяв кожу с бедра, - рассказывает Вера Петровна. - Ни мама, ни папа за два месяца, что она лежала в больнице, к ней не приехали.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Адвокат по семейным делам Алексей Иванов считает, что оптимального решения в вопросе, где оба родителя не способны воспитывать своих детей, нет. Но вручать права на свою дочь малознакомому мужчине — это уже беспредел.

- По семейному законодательству, общий срок вступления в брак – 18 лет (ст. 13 Семейного кодекса). В остальных случаях для такого решения должны быть уважительные причины. Но их перечень в законодательстве не обозначен. Как правило, к ним относят беременность, рождение ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения с гражданином, не достигшим брачного возраста. Но, насколько я понимаю, ничего из вышеперечисленного не вынуждает Ксению выходить замуж. А значит, такое разрешение органов местного самоуправления является неправомерным.

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