2019-04-19T17:47:50+03:00
Происшествия

После обыска ОБЭП в администрации Новороссийска возбудили уголовное дело

МВД снова отказывается от комментариев
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
Изменить размер текста:

ОБЭП подозревает двух чиновников в лоббировании интересов одного из поставщиков молочной продукции в школы и детсады. Речь идет о Светлане Калининой, которая занимается экономикой и финансами, курирует управление муниципального заказа и Наталье Майоровой, зама по соцсфере. Поставляет молочку в образовательные учреждения города в основном ИП Ольга Вячеславовна Криштопа из Крымского района. В 2017 году женщина стала пятой в России среди предпринимателей по количеству заключенных госконтрактов. Сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела.

- Мы ничего не комментируем в связи с расследованием уголовного дела, нарушим тайну следствия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. – В рамках 161 статьи УПК РФ сведения не разглашаем.

Речь идет о статье 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования». Нам не прокомментировали, хотя в подпункте 1 пункта 4 написано: «Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами».

СПРАВКА «КП»

Криштопа Ольга Вячеславовна родилась в 1984 году. ИП зарегистрирован в хуторе Адагум, Крымского района. По данным РБК, входит в топ-5 королей госзаказа. Перед ней в рейтинге 2 дочерних предприятия РЖД, поставщик в госаптеки Челябинской области и коллега, которая поставляет молочку в школы, детсады, колонии Челябинской и Курганской областей и Республику Башкортостан.

Просим считать публикацию официальным запросом в ГУ МВД Краснодарского края. Нас интересуют ответы на вопросы: по какой статье возбудили уголовное дело, в отношении каких лиц и на каком основании полиция начала обыски.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Раздевал и снимал на камеру: в Самаре капитан корабля попался на изготовлении порно-видео с участием детей
Опытного моряка обвиняют в 11 преступлениях сексуального характера, мужчина скрывал свою темную сторону несколько лет и зарабатывал на сомнительных роликах
"Меня пытались взорвать боевики! Как я мог давать им деньги?!": полковник полиции Дагестана дал показания в суде
"Комсомолка" поговорила с адвокатам арестованного экс-заместителя руководителя УВД Махачкалы Раипа Ашикова, подозреваемого в финансировании террористов
Новости 24
В Краснодаре перекроют движение по ул. Клубной
В Краснодаре будут судить застройщиков-мошенников
В Анапе мошенница сняла «порчу» с женщины за 800 тысяч рублей
В Усть-Лабинске депутаты отправили в отставку мэра города
В Прикубанском округе Краснодара благоустроят Бульвар Интернациональный
В Сочи в доме на Цветном бульваре произошел пожар
В Геленджике осудили застройщика за кражу у дольщиков более 14 миллионов рублей
На развитие сельских территорий Кубани направят более 350 миллионов рублей
В Кущевском районе бывшего сотрудника полиции подозревают в хранении наркотиков
Краснодарцам окажут бесплатную юридическую помощь
На Кубани пограничники оштрафовали фирму за нарушение режима государственной границы
В ДТП под Анапой погиб водитель ВАЗ-2110
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой
На Кубани пограничники задержали браконьера
«ТНС энерго Кубань» упрощает работу со старшими по домам
В Краснодаре ночной вор хотел обокрасть цветочный магазин
В Краснодаре акция «Библионочь-2019» пройдет в библиотеке имени Пушкина
Поликлиника на ладони — с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
В Краснодаре пройдет выставка-ярмарка «АгроТУР – 2019»
В Новороссийске женщина подожгла своего сожителя
В Краснодаре 6 тысяч людей остались без света из-за аварии
В Северском районе 28-летний парень обокрал свою мачеху
В Краснодаре в многоэтажке по улице 40-летия Победы завершается ремонт фасада
В Анапе у парня нашли 36 пакетиков с амфетамином
Суд отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154 под Сочи
На Кубани пройдет четвертый Российский ресторанный фестиваль
В Краснодаре в парке «Россия – Моя история» пройдут тематические мероприятия ко Дню Земли
ГК «Кубань» уступил «Динамо-Синара» в 1/4 финала женской гандбольной Суперлиги