После обыска ОБЭП в администрации Новороссийска возбудили уголовное дело

ОБЭП подозревает двух чиновников в лоббировании интересов одного из поставщиков молочной продукции в школы и детсады. Речь идет о Светлане Калининой, которая занимается экономикой и финансами, курирует управление муниципального заказа и Наталье Майоровой, зама по соцсфере. Поставляет молочку в образовательные учреждения города в основном ИП Ольга Вячеславовна Криштопа из Крымского района. В 2017 году женщина стала пятой в России среди предпринимателей по количеству заключенных госконтрактов. Сейчас стало известно о возбуждении уголовного дела.

- Мы ничего не комментируем в связи с расследованием уголовного дела, нарушим тайну следствия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края. – В рамках 161 статьи УПК РФ сведения не разглашаем.

Речь идет о статье 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования». Нам не прокомментировали, хотя в подпункте 1 пункта 4 написано: «Запрет на предание гласности данных предварительного расследования не распространяется на сведения о нарушении закона органами государственной власти и их должностными лицами».

СПРАВКА «КП»

Криштопа Ольга Вячеславовна родилась в 1984 году. ИП зарегистрирован в хуторе Адагум, Крымского района. По данным РБК, входит в топ-5 королей госзаказа. Перед ней в рейтинге 2 дочерних предприятия РЖД, поставщик в госаптеки Челябинской области и коллега, которая поставляет молочку в школы, детсады, колонии Челябинской и Курганской областей и Республику Башкортостан.

Просим считать публикацию официальным запросом в ГУ МВД Краснодарского края. Нас интересуют ответы на вопросы: по какой статье возбудили уголовное дело, в отношении каких лиц и на каком основании полиция начала обыски.