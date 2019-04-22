Итоги Тотального диктанта 2019: В Краснодаре насчитали 150 «отличников»

Заставить взрослого человека вновь почувствовать себя школьником и вспомнить правила русского языка - задача не из легких. Но именно это - одна из целей образовательной акции «Тотальный диктант».

В этот раз самый грамотный флешмоб страны прошел 13 апреля. В кубанской столице за парты сели более 1500 человек. Жители региона писали текст, который подготовил российский писатель, литературовед и критик Павел Басинский.

Свою отметку уже сегодня краснодарцы могут найти на официальном сайте проекта.

- Многие участники акции отметили, что текст был довольно простой, - говорит руководитель проекта «Тотальный диктант» в Краснодаре Серафима Чичева. - На пятерку» диктант в Краснодаре написали более 150 человек.

Для сравнения в прошлом году отличников было меньше - лишь 32 человека справились на пять с текстом Гузели Яхиной. А в 2017-м отличились 104 краснодарца.

Количество двоек организаторы никогда не подсчитывают, но отмечают - в этот раз ошибок было немного.

НА ЗАМЕТКУ

Самая интересная часть акции - подведение итогов. А именно, сбор нелепых и нестандартных ошибок участников. Их, кстати, было на удивление мало.

- В этом году был достаточно легкий диктант, потому «рекордсменов», которые умудрялись сделать 50 ошибок, как в 2018-м, не было, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» проверяющая Анастасия Шевырева. - Много насчитали пунктуационных ошибок. В тексте было, если не ошибаюсь, три вопросительных знака. Но многие участники в конце предложения ставили точку. Кроме того, в некоторых предложениях пропускали тире.

С орфографией в этот раз дела у краснодарцев обстоят лучше. Но все же некоторые слова вызвали трудности. Например, слово «обаяние» многие написали через «а». Следующие распространенные ошибки были в словах «пессимистичный», «блистательный» и «апостол».

Еще участников смутило словосочетание «Василисин муж».

- Притяжательные прилагательные с суффиксами -ов, -ев, -ин, образованные от имени собственного, пишутся с большой буквы. Но об этом правиле, видимо, забыли краснодарцы и написали слово с маленькой, - добавляет Анастасия Шевырева.

Говоря о смешных ошибках, проверяющие вспомнили словосочетание «обитатели ночлежки», которое с легкой руки одного из участников стало «о питательной ночлежке». Видимо, диктант писал на голодный желудок.

БУДЬ В КУРСЕ!

Участники, желающие посмотреть свою проверенную работу, могут получить диктанты на руки 21 апреля с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Красная, 67.

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