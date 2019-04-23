2019-04-23T18:11:00+03:00
Общество

Судья-матершинник спустя год решил восстановиться в должности

Но квалификационная коллегия Верховного суда отказала Андрею Шевченко из Краснодара [аудио]
Евгения ОСТРАЯ
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Высшая коллегия судей не вняла просьбам бывшего судьиВысшая коллегия судей не вняла просьбам бывшего судьи
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Карьера Арбитражного судьи для Андрея Шевченко закончилась после одного из заседаний 15 февраля прошлого года. В этом кресле он сидел на тот момент уже 10 лет и чувствовал себя в нем вполне уверенно. Пока один из адвокатов не решил выложить аудиозапись судебного процесса под председательством Шевченко в Сеть.

Дело в том, что истец попросил не затягивать рассмотрение дела, находившегося тогда в производстве Арбитражного суда.

- Однозначно нет! Прям, я все бросил и начал рассматривать! Занимались там два года или три... Теперь вы приезжаете и, типа, хотите в какую-то позу для меня неприятную поставить? - отреагировал судья Андрей Шевченко. - Поинтересуйтесь у представителя ответчика - она местная, - кому-то удавалось это? Если ваши тупорогие кредиторы не могут договориться (мат)... Ну, значит (мат). Командовать парадом буду я, как говорил Остап Ибрагимович Бендер. Все!

Правда, эту привилегию - командовать парадом - надолго судье Шевченко сохранить не удалось. Вскоре после публикации скандальной аудиозаписи, а вслед за ней и повышенного интереса у СМИ, в суде инициировали служебную проверку. Не дожидаясь ее окончания, Андрей Шевченко подал заявление об отставке.

Краснодарский судья Алексей Евгеньевич Шевченко рвет и мечет на заседании.Евгения ХИЛЬКО

Но спустя год понял, что погорячился, и направил жалобу в квалификационную коллегию судей Краснодарского края с требованием восстановиться хотя бы в статусе судьи в отставке. Как известно, такой «спящий режим» у судей щедро оплачивается государством, словно тот в поте лица продолжает трудиться на благо правосудия.

Однако в коллегии не сочли необходимым возвращать Шевченко в свои ряды.

- Дисциплинарная коллегия Верховного Суда Российской Федерации, рассмотрев жалобу Шевченко Алексея Евгеньевича, оставила без изменения решение квалификационной коллегии судей Краснодарского края от 16 февраля 2018 года о досрочном прекращении его полномочий судьи Арбитражного суда Краснодарского края за совершение дисциплинарного проступка, - гласит решение ККС.

Фемида, перефразируя все того же незабвенного великого комбинатора, сказала на прощание: «Заседание окончено, господа присяжные заседатели». Уходя, как говорится, уходи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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