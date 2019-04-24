Пасха в Краснодаре в 2019 году выпадает на 28 апреля, мы подготовили программу мероприятий. В столице Кубани в этот день будут работать не только храмы, но и народные коллективы. Главный праздник города пройдет на Главной городской площади, которая еще недавно была Театральной. Здесь пройдут народные гуляния «Пасхальная радость». Мероприятие начнется 28 апреля в 12:00 и веселиться и плясать тут будут до восьми вечера.

- Мы подготовили насыщенную концертную программу, - рассказали в администрации Краснодара. - Она будет интересна как взрослым, так и детям.

Пасха в Краснодаре 2019: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть. Итак, с 12:00 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению пасхальных сувениров и поделок. Его проведут мастера декоративно-прикладного искусства.

В 13:00 на установленной возле администрации города сцене начнется концерт. Петь для зрителей будут краснодарские коллективы. Причем их выступления можно увидеть до 20:00.

КСТАТИ

В мультимедийном комплексе «Россия – моя история» пройдет духовная лекция

28 апреля в парке «Россия – Моя история» тоже отметят Пасху.

С 12:00 до 13:00 здесь пройдет мастер-класс для юных посетителей по раскрашиваю пасхальных яиц.

В 13:00 - беседа со священнослужителем. Батюшка расскажет о празднике, его традициях.

В 15:00 - лекция «Истоки русской культуры».

В 16:00 - хороводно-игровая программа.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Верующих будут охранять казаки

Все храмы Краснодара, а их в городе пятьдесят, в Пасху будут надежно охраняться не только полицией, но и казаками.

- Безопасность горожан должна быть на самом высоком уровне, - говорит заместитель мэра Краснодара Виталий Косенко. – И ее обеспечивать будут полицейские, казаки, сотрудники Росгвардии и даже представители мэрии.

Накануне Пасхи каждый храм города тщательно проверят. И за каждой духовной обителью будет закреплена своя бригада из сотрудников правоохранительных органов.

- В большинстве приходов есть «тревожные» кнопки, автоматические противопожарные системы, охранные сигнализации, некоторые находятся под видеонаблюдением, - пояснил Виталий Косенко.

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Пасхальные службы в 2019 году в храмах Краснодара

Службы начнутся 27 апреля в 10:00. Именно с этого времени можно будет освятить куличи, яйца и прочую еду. А еще помолиться и отстоять церковную службу.

- 27 апреля, в Великую субботу, митрополит Кубанский и Екатеринодарский Исидор проведет в главном храме Краснодара - Екатерининском кафедральном соборе Божественную литургию святителя Василия Великого, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в Екатеринодарской и Кубанской епархии. – Служба начнется в 7:00 утра. Возглавит митрополит и пасхальную службу в этом же храме. Она начнется с крестного хода ближе к полуночи (продолжение)