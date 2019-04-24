На Кубани женщина, чью дочь изнасиловал и убил инспектор-педофил, получит от МВД 4 млн рублей компенсации

В среду, 24 апреля, Первомайский районный суд рассмотрел иск, который мать убитой инспектором-педофилом девочки Светлана Галимова, подала к краевому главку полиции. Женщина требовала пять миллионов рублей компенсации.

- Есть судебная практика, где сформировалась такая позиция - если должностное лицо, в том числе сотрудник правоохранительных органов, совершил преступление при исполнении своих прямых обязанностей, то ответственность несет государство, - объясняла «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат матери убитой девочки Янна Галаган. - У нас появились основания предъявить иск краевому управлению МВД.

Заседания откладывались несколько раз, однако все же суд встал на сторону матери и обязал МВД России заплатить четыре миллиона рублей.

- Ответчик в суде пояснял, что Сорокоумов был осужден как гражданское лицо. Однако это не так. Согласно приговору суда в 2017 году преступление было совершено сотрудником правоохранительных органов, - поясняет «КП» - Кубань» Янна Галаган. - Суммой этой мы довольны. Она соответствует практике Европейского суда по правам человека. По данной категории дел взыскивают, как правило, от 40 до 60 тысяч евро (от 2,8 до 4,3 миллиона рублей по нынешнему курсу - Авт.)

Стоит отметить, это самая крупная из известных компенсаций морального вреда, которую взыскал суд в России с государства по делам о должностных преступлениях. Однако решение Первомайского районного суда еще не вступило в законную силу, а значит представители МВД могут его обжаловать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/609024" frameborder="0"></iframe> Полицейский-педофил Сорокоумов дает показания на месте убийства девочки.

Напомним, трагедия произошла в конце августа 2015 года в Горячем Ключе. Школьница, игравшая со своими сестрами во дворе, пропала. За семьей Галимовых - она в городе считалась неблагополучной (мать-одиночка, детей полная хата, денег все время не хватает) - приглядывал младший лейтенант Иван Сорокоумов. Его знала вся семья - и мама, и Света. Потому в тот роковой вечер 31 августа, когда полицейский предложил подвезти девочку с сестрами домой, они не заподозрили подвоха.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/609038" frameborder="0"></iframe> Мама убитой девочки о приговоре Ивану Сорокоумову.

Высадив возле родного подъезда сестер, мужчина вывез школьницу на окраину Горячего Ключа и изнасиловал. После этого полицейский узнал от коллеги, что мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Испугавшись, что Света его «сдаст», Сорокоумов отвез жертву в район станицы Саратовской, остановился у оврага и до смерти забил девочку битой.

Погибшей девочке было всего 12 лет

Позже правоохранители выяснили, что Сорокоумов не раз насиловал погибшую девочку. Более того, школьница не была единственной жертвой педофила.

Эксперты заключили - Сорокоумов страдает педофилией, но этот факт нисколько не отрицает вменяемости злоумышленника.

Точку в громком деле Ивана Сорокоумова точку поставили в мае 2017 года. Краснодарский краевой суд назначил экс-полицейскому 23 года лишения свободы, из них первые семь лет он проведет в тюрьме, после чего отправится в колонию строгого режима.

Иван Сорокоумов во время оглашения приговораФото: Егор КАЗАКОВ

Что интересно, экс-полицейский был профнепригоден. Он плохо выполнял свою работу и не мог самостоятельно заполнять документы. Однако до увольнения дело не дошло, пока не произошла трагедия.

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Об инспекторе по делам несовершеннолетних Иване Скороумове местные жители хоть и слышали, но в лицо его, как выяснилось, не знал практически никто. Сам же коп был соседом Галимовых – жил от них через дорогу в новенькой многоэтажке. Во дворе высотки, кстати, и находилась та самая песочница, от которой вечером 31 августа страж порядка и забрал на машине трех сестричек (читайте далее)

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Чем дальше продвигалось расследование зверского убийства ребенка из Горячего Ключа, тем больше в резонансном деле появлялось шокирующих подробностей. Всплыли они, в частности, после того как решением суда Ивана Сорокоумова арестовали и поместили в СИЗО.

По роду своей деятельности инспектор по делам несовершеннолетних частенько разъезжал не только городу, но и по окрестным станицам и селам. И если в самом Горячем Ключе страсть к юным девочкам Сорокоумов пытался хоть как-то контролировать, то в провинции коп вовсю давал волю своим нездоровым фантазиям.

Назвать точное количество школьниц, пострадавших от домогательств офицера– до ареста инспектор ПДН ходил в звании младшего лейтенанта –не представляется возможным. По предварительным данным, их несколько. Находившиеся в постоянном страхе девочки боятся даже рот открыть (читайте далее)