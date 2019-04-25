«Охрана обнаглела»: во время эвакуации с водителей в краснодарском ТЦ требовали оплатить парковку
Накануне вечером планы горожан прогуляться по краснодарскому торгово-развлекательному центру «Галерея» нарушила эвакуация. Около 20:40 в здании сработала сигнализация и голосовое оповещение. На место приехали экстренные службы. Сотрудники ДПС перекрыли несколько улиц рядом с торговым центром.
Эвакуация в "Галерее" Видео: instagram.com/darya.klug.
На улицу вышли сотни людей, в том числе персонал ТЦ. Некоторые посетители, оставившие машину на открытой парковке, поспешили забрать свое авто. Вот только выехать быстро не удалось.
- Эвакуация в ТЦ «Галерея». Все понимаю, но разве не правильно было бы открыть выезд с парковки, а не ждать, пока все оплатят и по очереди выезжать? Вдруг взорвется что, - недоумевал один из посетителей, попавший в пробку. Парень записал короткий ролик, на котором видно, что шлагбаум открывался только после оплаты парковки.
Проблемы с парковкой у ТЦ Видео: instagram.com/oleg.o.i.
К счастью, после проверки кинологи выяснили - никакой угрозы в здании нет. Посетители стали возвращаться в торговый центр.
«КП» - Кубань» дозвонилась до администрации «Галереи», чтобы прояснить ситуацию с парковкой.
- Есть четкие внутренние инструкции, согласно которым в том числе блокируются двери на парковку, машины с парковки не выпускаются, а посетителей выводят через основные эвакуационные выходы. Это касается парковки на территории ТРЦ, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Галереи». - Что касается открытой парковки со стороны улицы Северной, то она находится на безопасном расстоянии от торгового центра, эвакуация с данной парковки не производилась.
По этой причине, по словам представителей ТРЦ, взималась плата за парковку. Автомобили, которые находились внутри здания, водители смогли забрать бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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