«Охрана обнаглела»: во время эвакуации с водителей в краснодарском ТЦ требовали оплатить парковку

Накануне вечером планы горожан прогуляться по краснодарскому торгово-развлекательному центру «Галерея» нарушила эвакуация. Около 20:40 в здании сработала сигнализация и голосовое оповещение. На место приехали экстренные службы. Сотрудники ДПС перекрыли несколько улиц рядом с торговым центром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705184" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в "Галерее" Видео: instagram.com/darya.klug.

На улицу вышли сотни людей, в том числе персонал ТЦ. Некоторые посетители, оставившие машину на открытой парковке, поспешили забрать свое авто. Вот только выехать быстро не удалось.

- Эвакуация в ТЦ «Галерея». Все понимаю, но разве не правильно было бы открыть выезд с парковки, а не ждать, пока все оплатят и по очереди выезжать? Вдруг взорвется что, - недоумевал один из посетителей, попавший в пробку. Парень записал короткий ролик, на котором видно, что шлагбаум открывался только после оплаты парковки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/705383" frameborder="0"></iframe> Проблемы с парковкой у ТЦ Видео: instagram.com/oleg.o.i.

К счастью, после проверки кинологи выяснили - никакой угрозы в здании нет. Посетители стали возвращаться в торговый центр.

«КП» - Кубань» дозвонилась до администрации «Галереи», чтобы прояснить ситуацию с парковкой.

- Есть четкие внутренние инструкции, согласно которым в том числе блокируются двери на парковку, машины с парковки не выпускаются, а посетителей выводят через основные эвакуационные выходы. Это касается парковки на территории ТРЦ, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Галереи». - Что касается открытой парковки со стороны улицы Северной, то она находится на безопасном расстоянии от торгового центра, эвакуация с данной парковки не производилась.

По этой причине, по словам представителей ТРЦ, взималась плата за парковку. Автомобили, которые находились внутри здания, водители смогли забрать бесплатно.